https://ria.ru/20211112/immunitet-1758828986.html

Голикова оценила уровень коллективного иммунитета в России

Голикова оценила уровень коллективного иммунитета в России - РИА Новости, 12.11.2021

Голикова оценила уровень коллективного иммунитета в России

Россия только приблизилась к 50% из 80% необходимого коллективного иммунитета, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:14

2021-11-12T19:14

2021-11-12T19:24

распространение коронавируса

татьяна голикова

россия

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия только приблизилась к 50% из 80% необходимого коллективного иммунитета, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."И очень жаль, что кто-то из нас руководствуется принципом, что сосед привьется, а меня пронесет, авось, за счет него и будет сформирован тот самый коллективный иммунитет, уровень которого мы должны достигнуть и должны были достигнуть давно - 80% взрослого населения России. К сожалению сегодня мы приблизились только к цифре 50%",- сказала Голикова.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, россия, коронавирус в россии, общество