https://ria.ru/20211112/immunitet-1758828986.html
Голикова оценила уровень коллективного иммунитета в России
Голикова оценила уровень коллективного иммунитета в России - РИА Новости, 12.11.2021
Голикова оценила уровень коллективного иммунитета в России
Россия только приблизилась к 50% из 80% необходимого коллективного иммунитета, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:14
2021-11-12T19:14
2021-11-12T19:24
распространение коронавируса
татьяна голикова
россия
коронавирус в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_0:164:3049:1879_1920x0_80_0_0_aefc39056b8b70e80598641fd9578848.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия только приблизилась к 50% из 80% необходимого коллективного иммунитета, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."И очень жаль, что кто-то из нас руководствуется принципом, что сосед привьется, а меня пронесет, авось, за счет него и будет сформирован тот самый коллективный иммунитет, уровень которого мы должны достигнуть и должны были достигнуть давно - 80% взрослого населения России. К сожалению сегодня мы приблизились только к цифре 50%",- сказала Голикова.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_c90281dd23e6b63428876509388eef79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, россия, коронавирус в россии, общество
19:14 12.11.2021 (обновлено: 19:24 12.11.2021)
Голикова оценила уровень коллективного иммунитета в России
Голикова: Россия приблизилась к 50 из 80 процентов необходимого коллективного иммунитета