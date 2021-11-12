https://ria.ru/20211112/immunitet-1758800053.html

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 65,5 процента

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 65,5 процента - РИА Новости, 12.11.2021

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 65,5 процента

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 65,5%, в Подмосковье - 68,4%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:13

2021-11-12T17:13

2021-11-12T17:16

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 65,5%, в Подмосковье - 68,4%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 12 ноября коллективный иммунитет 65,5%",- сообщается на сайте в разделе о столице."По состоянию на 12 ноября: вакцинация первым компонентом - 4 129 607, полная вакцинация - 3 905 552, коллективный иммунитет - 68,4% ", - сообщается на сайте в разделе о Московской области.

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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