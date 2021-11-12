https://ria.ru/20211112/immunitet-1758800053.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 65,5 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 65,5 процента - РИА Новости, 12.11.2021
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 65,5 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 65,5%, в Подмосковье - 68,4%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:13
2021-11-12T17:13
2021-11-12T17:16
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
москва
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 65,5%, в Подмосковье - 68,4%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 12 ноября коллективный иммунитет 65,5%",- сообщается на сайте в разделе о столице."По состоянию на 12 ноября: вакцинация первым компонентом - 4 129 607, полная вакцинация - 3 905 552, коллективный иммунитет - 68,4% ", - сообщается на сайте в разделе о Московской области.
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московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:13 12.11.2021 (обновлено: 17:16 12.11.2021)
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 65,5 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье оказался выше, чем в Москве