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Оперштаб оценил уровень коллективного иммунитета в России в 49 процентов
Оперштаб оценил уровень коллективного иммунитета в России в 49 процентов - РИА Новости, 12.11.2021
Оперштаб оценил уровень коллективного иммунитета в России в 49 процентов
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 49%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:02
2021-11-12T17:02
2021-11-12T17:05
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общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 49%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Уровень коллективного иммунитета в России составляет 49%", - говорится в сообщении. Неделей ранее уровень коллективного иммунитета в стране составил 48%.
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17:02 12.11.2021 (обновлено: 17:05 12.11.2021)
Оперштаб оценил уровень коллективного иммунитета в России в 49 процентов
Оперштаб: коллективный иммунитет к COVID-19 в России за неделю вырос с 48 до 49 процентов