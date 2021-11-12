https://ria.ru/20211112/immunitet-1758795919.html

Оперштаб оценил уровень коллективного иммунитета в России в 49 процентов

Оперштаб оценил уровень коллективного иммунитета в России в 49 процентов - РИА Новости, 12.11.2021

Оперштаб оценил уровень коллективного иммунитета в России в 49 процентов

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 49%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:02

2021-11-12T17:02

2021-11-12T17:05

распространение коронавируса

общество

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 49%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Уровень коллективного иммунитета в России составляет 49%", - говорится в сообщении. Неделей ранее уровень коллективного иммунитета в стране составил 48%.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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