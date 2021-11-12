https://ria.ru/20211112/ii-1758822316.html

Путин призвал убрать барьеры в развитии искусственного интеллекта

Путин призвал убрать барьеры в развитии искусственного интеллекта - РИА Новости, 12.11.2021

Путин призвал убрать барьеры в развитии искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин считает необходимым как можно быстрее убрать избыточные барьеры в развитии технологий, в том числе в сфере искусственного... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T18:49

2021-11-12T18:49

2021-11-12T19:03

россия

технологии

наука

владимир путин

искусственный интеллект

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает необходимым как можно быстрее убрать избыточные барьеры в развитии технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта."Нужно как можно быстрее убирать все явно избыточные барьеры на пути создания и внедрения передовых решений, в том числе в области искусственного интеллекта, формировать нормативную правовую среду, отвечающую уровню технического прогресса", - сказал он, выступая на конференции AI Journey.

https://ria.ru/20211110/ii-1758469346.html

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россия, технологии, наука, владимир путин, искусственный интеллект