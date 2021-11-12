На Ямале учредят гранты для ученых, исследующих вечную мерзлоту
На Ямале учредят гранты для поддержки ученых, которые исследуют вечную мерзлоту
© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) учредит гранты для ученых, которые исследуют вечную мерзлоту, сообщает пресс-служба губернатора.
В пятницу губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в пленарном заседании международной научно-практической конференции по мерзлотоведению и геотехнической безопасности, которая проходит в Салехарде. Главной темой дискуссии стало влияние процесса деградации вечной мерзлоты на арктические города и предприятия.
"Ямал учредит гранты для поддержки научных сотрудников, которые занимаются написанием кандидатских и докторских диссертаций на тему мерзлоты в любом институте. Также рассмотрим вопрос об организации поездок для ученых, чтобы это были не кабинетные, а практические работы. Со следующего года готовы запустить такие гранты и необходимые механизмы поддержки", - сообщил глава региона. Его слова приводятся в сообщении.
Артюхов подчеркнул, что для Ямала мониторинг состояния грунтов становится ключевой темой. О важности исследования мерзлоты в Арктической зоне неоднократно говорил президент России Владимир Путин в своих выступлениях. Глава государства поставил задачу обследовать здания в северных регионах.
Губернатор сообщил, что такая работа на Ямале ведется – разворачивается сеть мониторинга под объектами, тестируются новые технологические решения для строительства. Артюхов также отметил необходимость разработки трех- и пятилетних научных программ.
В ходе пленарного заседания от представителей научного сообщества прозвучало также предложение создать на базе одного из институтов страны отдельную кафедру, которая займется изучением процессов строительства в условиях вечной мерзлоты. Дмитрий Артюхов сообщил, что округ готов поддержать ее создание.
Конференция по мерзлотоведению проходит на Ямале под эгидой председательства России в Арктическом совете. Результатом станет программа по развитию арктических территорий в условиях изменения климата и деградации вечной мерзлоты, итоги которой будут подведены в 2023 году на Всемирном саммите по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутии, уточняет пресс-служба.