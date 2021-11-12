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Минск назвал угрозы Варшавы закрыть границу бездумной политикой
Минск назвал угрозы Варшавы закрыть границу бездумной политикой - РИА Новости, 12.11.2021
Минск назвал угрозы Варшавы закрыть границу бездумной политикой
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что угрозы Польши закрыть границу с Минском являются проявлением бездумной политики. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T23:22
2021-11-12T23:22
в мире
белоруссия
минск
латвия
мид белоруссии
александр лукашенко
владимир макей
госпогранкомитет белоруссии
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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что угрозы Польши закрыть границу с Минском являются проявлением бездумной политики.В начале текущей недели на фоне миграционного кризиса Польша закрыла автодорожный пункт пропуска в районе польского населенного пункта Кузница. Заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач заявил, что Польша может закрыть очередные пункты пропуска на границе с Белоруссией."Подробного рода заявления - это результат вот абсолютно бездумной политики, которая сейчас проводится по отношению к Беларуси", - приводит слова Макея МИД Белоруссии в пятницу.Он отметил, что в Минске понимают, почему это делается. "Мы видим, какие шаги предпринимаются на международной арене государствами ЕС, не всеми, некоторыми. Беларусь хотят наказать за то, что она имеет свою точку зрения по тем или иным международным проблемам, за то, что она хочет идти своим путем, а не путем внедрения искусственной либеральной демократии, как это нам навязывают. И это, конечно же, не нравится", - сказал министр.Белорусский министр заявил, что если Польшей будет принято решение о закрытии границы, то оно будет лежать в ряду шагов, направленных на превращение Белоруссии в страну-изгоя. "Создадут они эту проблему - это будет, конечно же, проблема для них, как ее потом решать. Ну у них так и принято: сначала создать проблему, а потому думать, как из нее выйти. И, как нам говорят: "Как нам выйти из этого, но при этом сохранить лицо?" - сказал Макей.Он подчеркнул, что Белоруссия категорически против подобного рода санкционного шантажа, давления. "Мы много раз говорили об этом. Если же будет принято такое решение со стороны наших польских соседей, то, естественно, мы тоже будем предпринимать соответствующие адекватные действия в ответ", - сказал Макей.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" (с польской стороны - "Кузница") в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211112/migratsiya-1758858571.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, мид белоруссии, александр лукашенко, владимир макей , госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
23:22 12.11.2021
 
Минск назвал угрозы Варшавы закрыть границу бездумной политикой

Глава МИД Белоруссии Макей назвал бездумной политикой угрозы Варшавы закрыть границу

© REUTERS / DWOT/Irek DorozanskiСотрудники военной полиции Польши на польско-белорусской границе
Сотрудники военной полиции Польши на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© REUTERS / DWOT/Irek Dorozanski
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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что угрозы Польши закрыть границу с Минском являются проявлением бездумной политики.
В начале текущей недели на фоне миграционного кризиса Польша закрыла автодорожный пункт пропуска в районе польского населенного пункта Кузница. Заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач заявил, что Польша может закрыть очередные пункты пропуска на границе с Белоруссией.
"Подробного рода заявления - это результат вот абсолютно бездумной политики, которая сейчас проводится по отношению к Беларуси", - приводит слова Макея МИД Белоруссии в пятницу.
Он отметил, что в Минске понимают, почему это делается. "Мы видим, какие шаги предпринимаются на международной арене государствами ЕС, не всеми, некоторыми. Беларусь хотят наказать за то, что она имеет свою точку зрения по тем или иным международным проблемам, за то, что она хочет идти своим путем, а не путем внедрения искусственной либеральной демократии, как это нам навязывают. И это, конечно же, не нравится", - сказал министр.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 23:00
Минск рассказал о мерах борьбы с нелегальной миграцией
Белорусский министр заявил, что если Польшей будет принято решение о закрытии границы, то оно будет лежать в ряду шагов, направленных на превращение Белоруссии в страну-изгоя. "Создадут они эту проблему - это будет, конечно же, проблема для них, как ее потом решать. Ну у них так и принято: сначала создать проблему, а потому думать, как из нее выйти. И, как нам говорят: "Как нам выйти из этого, но при этом сохранить лицо?" - сказал Макей.
Он подчеркнул, что Белоруссия категорически против подобного рода санкционного шантажа, давления. "Мы много раз говорили об этом. Если же будет принято такое решение со стороны наших польских соседей, то, естественно, мы тоже будем предпринимать соответствующие адекватные действия в ответ", - сказал Макей.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" (с польской стороны - "Кузница") в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Польские полицейские на границе Польши и Белоруссии в районе пропускного пункта Кузница - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 14:59
В Минобороны Белоруссии заявили о готовности Польши развязать конфликт
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияМИД БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир МакейГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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