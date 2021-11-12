https://ria.ru/20211112/granitsa-1758857438.html
Эстония готова построить на границе с Россией забор из колючей проволоки
Эстония готова построить на границе с Россией забор из колючей проволоки - РИА Новости, 12.11.2021
Эстония готова построить на границе с Россией забор из колючей проволоки
Эстонские военные готовы разместить на границе с Россией 130-километров заградительной проволоки, чтобы подготовиться "к возможной гибридной атаке", заявил... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T22:44
2021-11-12T22:44
2021-11-12T23:57
в мире
литва
белоруссия
эстония
евросоюз
александр лукашенко
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноя — РИА Новости. Эстонские военные готовы разместить на границе с Россией 130-километров заградительной проволоки, чтобы подготовиться "к возможной гибридной атаке", заявил министр обороны республики Калле Лаанет.Эстония не имеет общей границы с Белоруссией, но опасается, что нелегальные мигранты смогут проникнуть в страну с белорусской территории через Россию.По словам Лаанета, Минск продолжает умышленную эскалацию гибридной атаки на границе с Польшей и Литвой. Из-за этого, указал глава ведомства, необходимо принять меры для защиты государственной границы Эстонии."Помимо размещения заградительной проволоки мы в сотрудничестве с департаментом полиции и погранохраны, а также вооруженным ополчением "Кайтселиит" готовы внести вклад в охрану границы. Переговоры с ведомствами начались", — сказал он.Лаанет отметил, что Эстония каждый день контактирует с союзниками, чтобы координировать действия в случае обострения ситуации на границах Евросоюза.Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь.Страны ЕС, Великобритания, Канада и США возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211112/stena-1758843984.html
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в мире, литва, белоруссия, эстония, евросоюз, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
22:44 12.11.2021 (обновлено: 23:57 12.11.2021)
Эстония готова построить на границе с Россией забор из колючей проволоки
Эстонские военные готовы разместить на границе с Россией 130 километров заградительной проволоки