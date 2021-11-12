Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211112/granitsa-1758857438.html
Эстония готова построить на границе с Россией забор из колючей проволоки
Эстония готова построить на границе с Россией забор из колючей проволоки - РИА Новости, 12.11.2021
Эстония готова построить на границе с Россией забор из колючей проволоки
Эстонские военные готовы разместить на границе с Россией 130-километров заградительной проволоки, чтобы подготовиться "к возможной гибридной атаке", заявил... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T22:44
2021-11-12T23:57
в мире
литва
белоруссия
эстония
евросоюз
александр лукашенко
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39807/04/398070455_0:181:2914:1820_1920x0_80_0_0_79d69ba8806d6e3edcbebe03126d3386.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноя — РИА Новости. Эстонские военные готовы разместить на границе с Россией 130-километров заградительной проволоки, чтобы подготовиться "к возможной гибридной атаке", заявил министр обороны республики Калле Лаанет.Эстония не имеет общей границы с Белоруссией, но опасается, что нелегальные мигранты смогут проникнуть в страну с белорусской территории через Россию.По словам Лаанета, Минск продолжает умышленную эскалацию гибридной атаки на границе с Польшей и Литвой. Из-за этого, указал глава ведомства, необходимо принять меры для защиты государственной границы Эстонии."Помимо размещения заградительной проволоки мы в сотрудничестве с департаментом полиции и погранохраны, а также вооруженным ополчением "Кайтселиит" готовы внести вклад в охрану границы. Переговоры с ведомствами начались", — сказал он.Лаанет отметил, что Эстония каждый день контактирует с союзниками, чтобы координировать действия в случае обострения ситуации на границах Евросоюза.Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь.Страны ЕС, Великобритания, Канада и США возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211112/stena-1758843984.html
https://ria.ru/20211112/granitsa-1758783718.html
литва
белоруссия
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39807/04/398070455_124:0:2791:2000_1920x0_80_0_0_f77bb088a39cb54534afa2a431118f2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, литва, белоруссия, эстония, евросоюз, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
22:44 12.11.2021 (обновлено: 23:57 12.11.2021)
 
Эстония готова построить на границе с Россией забор из колючей проволоки

Эстонские военные готовы разместить на границе с Россией 130 километров заградительной проволоки

© РИА Новости / А. Нагибин / Перейти в фотобанкКолючая проволока
Колючая проволока - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / А. Нагибин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноя — РИА Новости. Эстонские военные готовы разместить на границе с Россией 130-километров заградительной проволоки, чтобы подготовиться "к возможной гибридной атаке", заявил министр обороны республики Калле Лаанет.
Эстония не имеет общей границы с Белоруссией, но опасается, что нелегальные мигранты смогут проникнуть в страну с белорусской территории через Россию.
По словам Лаанета, Минск продолжает умышленную эскалацию гибридной атаки на границе с Польшей и Литвой. Из-за этого, указал глава ведомства, необходимо принять меры для защиты государственной границы Эстонии.
"Помимо размещения заградительной проволоки мы в сотрудничестве с департаментом полиции и погранохраны, а также вооруженным ополчением "Кайтселиит" готовы внести вклад в охрану границы. Переговоры с ведомствами начались", — сказал он.
Лаанет отметил, что Эстония каждый день контактирует с союзниками, чтобы координировать действия в случае обострения ситуации на границах Евросоюза.
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
20:27
Британцы потребовали от Минска построить за свой счет стену на границе ЕС
Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.
Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь.
Страны ЕС, Великобритания, Канада и США возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Беженцы направляются в лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
16:26
Мигранты на польской границе заявили, что к ним идут еще более ста беженцев
 
В миреЛитваБелоруссияЭстонияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Источник раскрыл особенности новой зенитной ракетной системы
03:35Диетолог развеяла популярный миф о сале
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург: при тяжелом течении заболевания лекарства вводятся инъекционно
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
01:17Финансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валюту
01:14Экс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствах
01:10Космический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолета
Лента новостейМолния
Источник раскрыл особенности новой зенитной ракетной системыДиетолог развеяла популярный миф о салеВ РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург: при тяжелом течении заболевания лекарства вводятся инъекционноАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни СпирсФинансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валютуЭкс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствахКосмический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолета