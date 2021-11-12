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Эксперты оценили последствия закрытия белорусско-польской границы
Эксперты оценили последствия закрытия белорусско-польской границы - РИА Новости, 12.11.2021
Эксперты оценили последствия закрытия белорусско-польской границы
Любые ограничения и тем более прекращение транспортного сообщения между Белоруссией и Польшей приведут к негативным последствиям для внешней торговли России, и, РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:58
2021-11-12T13:58
экономика
в мире
белоруссия
польша
матеуш моравецкий
мигранты
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Любые ограничения и тем более прекращение транспортного сообщения между Белоруссией и Польшей приведут к негативным последствиям для внешней торговли России, и, хотя у Москвы есть возможность использовать альтернативные маршруты, переориентация потоков грузов приведет к увеличению сроков их доставки, заявили РИА Новости эксперты Центра стратегических разработок.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Польша во вторник закрыла пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией в связи со сложившейся ситуацией с потоками мигрантов. В среду премьер-министр страны Матеуш Моравецкий говорил, что Польша закроет очередные пункты пропуска с Белоруссией, если мигранты продолжат попытки штурма.Как ранее рассказали РИА Новости в ЦСР, через границу Белоруссии и Польши осуществляется около 10% всего российского импорта и около 1% экспорта в натуральном выражении. В частности, через это направление идут перевозки грузов в страны Центральной и Западной Европы, в том числе в отдаленные от морской инфраструктуры регионы Германии, Франции, Италии."Закрытие границы, а также ограничение или временная приостановка транспортного сообщения приведут к существенным перебоям в поставках, в первую очередь, импортных товаров в Россию. Будет затронут и экспорт, хотя и в меньшей степени", - полагает старший эксперт направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Илья Стрелков.По словам руководителя проектов направления "Экономика инфраструктурных отраслей" ЦСР Никиты Маховского, в случае ограничения или прекращения транспортного сообщения РФ сможет найти альтернативные маршруты. "В первую очередь, следует обратить внимание на возможность переориентации части грузопотоков через направление портов Балтики и Северо-Западного бассейна. Морские порты Северо-Запада России (в Калининграде, Петербурге, Мурманске и Архангельске) смогут обеспечить перевалку грузов в необходимых объемах", - считает Маховский."Таким образом, имеется достаточный потенциал для перевозки грузов с использованием российских морских портов, альтернативных направлению через Польшу и Беларусь", - сказал он. При этом стоит учитывать усложнение логистических и таможенных процедур, а также увеличение сроков доставки грузов морским транспортом (если речь идет о перевозке исключительно по морю), добавил эксперт.В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал ЕС перед тем, как вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через территорию республики. Лукашенко отметил, что через страну идет газопровод Ямал-Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из РФ на Запад значительно увеличились.
https://ria.ru/20211112/polsha-1758708432.html
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экономика, в мире, белоруссия, польша, матеуш моравецкий, мигранты, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:58 12.11.2021
 
Эксперты оценили последствия закрытия белорусско-польской границы

Эксперты назвали альтернативы для транзита грузов при закрытии белорусско-польской границы

© REUTERS / BelTALeonid ScheglovСломанный указатель на польско-белорусской границе
Сломанный указатель на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© REUTERS / BelTALeonid Scheglov
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Любые ограничения и тем более прекращение транспортного сообщения между Белоруссией и Польшей приведут к негативным последствиям для внешней торговли России, и, хотя у Москвы есть возможность использовать альтернативные маршруты, переориентация потоков грузов приведет к увеличению сроков их доставки, заявили РИА Новости эксперты Центра стратегических разработок.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Польша во вторник закрыла пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией в связи со сложившейся ситуацией с потоками мигрантов. В среду премьер-министр страны Матеуш Моравецкий говорил, что Польша закроет очередные пункты пропуска с Белоруссией, если мигранты продолжат попытки штурма.
Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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В Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границе
Как ранее рассказали РИА Новости в ЦСР, через границу Белоруссии и Польши осуществляется около 10% всего российского импорта и около 1% экспорта в натуральном выражении. В частности, через это направление идут перевозки грузов в страны Центральной и Западной Европы, в том числе в отдаленные от морской инфраструктуры регионы Германии, Франции, Италии.
"Закрытие границы, а также ограничение или временная приостановка транспортного сообщения приведут к существенным перебоям в поставках, в первую очередь, импортных товаров в Россию. Будет затронут и экспорт, хотя и в меньшей степени", - полагает старший эксперт направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Илья Стрелков.
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Опубликовано видео с беженцами, прорвавшимися на территорию Польши
По словам руководителя проектов направления "Экономика инфраструктурных отраслей" ЦСР Никиты Маховского, в случае ограничения или прекращения транспортного сообщения РФ сможет найти альтернативные маршруты. "В первую очередь, следует обратить внимание на возможность переориентации части грузопотоков через направление портов Балтики и Северо-Западного бассейна. Морские порты Северо-Запада России (в Калининграде, Петербурге, Мурманске и Архангельске) смогут обеспечить перевалку грузов в необходимых объемах", - считает Маховский.
"Таким образом, имеется достаточный потенциал для перевозки грузов с использованием российских морских портов, альтернативных направлению через Польшу и Беларусь", - сказал он. При этом стоит учитывать усложнение логистических и таможенных процедур, а также увеличение сроков доставки грузов морским транспортом (если речь идет о перевозке исключительно по морю), добавил эксперт.
В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал ЕС перед тем, как вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через территорию республики. Лукашенко отметил, что через страну идет газопровод Ямал-Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из РФ на Запад значительно увеличились.
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ЭкономикаВ миреБелоруссияПольшаМатеуш МоравецкийМигрантыРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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