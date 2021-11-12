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Госпогранкомитет Белоруссии оценил ситуацию на границе с Польшей
Госпогранкомитет Белоруссии оценил ситуацию на границе с Польшей - РИА Новости, 12.11.2021
Госпогранкомитет Белоруссии оценил ситуацию на границе с Польшей
Государственный погранкомитет Белоруссии заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе остается напряженной, их стихийный лагерь периодически... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:47
2021-11-12T13:01
в мире
белоруссия
польша
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Государственный погранкомитет Белоруссии заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе остается напряженной, их стихийный лагерь периодически пополняется новыми группами людей.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения."По состоянию на утро 12 ноября, на белорусско-польской границе у польских заграждений продолжают находиться беженцы, в том числе женщины и дети. Ситуация остается напряженной. Лагерь периодически пополняется прибывающими новыми группами людей", - говорится в сообщении ведомства в его Тelegram-канале.Там отмечается, что "около 11 часов (совпадает с мск) 12 ноября было зафиксировано перемещение многочисленной группы беженцев вдоль государственной границы к стихийному лагерю на рубеже".Согласно сообщению, "ввиду длительного пребывания в условиях понижающихся температур, беженцы чаще обращаются за оказанием медицинской помощи. Вблизи лагеря круглосуточно дежурят медицинские бригады". "По мере возможности в лагерь доставляется гуманитарная помощь общественными организациями и волонтерами", - говорится в сообщении.При этом подчеркивается, что "польские военнослужащие продолжают оказывать психологическое воздействие на беженцев, используют громкоговорители, прожекторы и стробоскопы, а также игнорируют просьбы оказания помощи людям, находящимся на польской территории непосредственно у польских заграждений".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Мигранты прорвались в Польшу: десятки людей идут вдоль оборонительного заграждения
Мигранты прорвались в Польшу: десятки людей идут вдоль оборонительного заграждения
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в мире, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:47 12.11.2021 (обновлено: 13:01 12.11.2021)
 
Госпогранкомитет Белоруссии оценил ситуацию на границе с Польшей

Госпогранкомитет Белоруссии назвал ситуацию с беженцами на границе с Польшей напряженной

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские военнослужащие возле заграждения из колючей проволоки у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Польские военнослужащие возле заграждения из колючей проволоки у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Государственный погранкомитет Белоруссии заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе остается напряженной, их стихийный лагерь периодически пополняется новыми группами людей.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
"По состоянию на утро 12 ноября, на белорусско-польской границе у польских заграждений продолжают находиться беженцы, в том числе женщины и дети. Ситуация остается напряженной. Лагерь периодически пополняется прибывающими новыми группами людей", - говорится в сообщении ведомства в его Тelegram-канале.
Там отмечается, что "около 11 часов (совпадает с мск) 12 ноября было зафиксировано перемещение многочисленной группы беженцев вдоль государственной границы к стихийному лагерю на рубеже".
Согласно сообщению, "ввиду длительного пребывания в условиях понижающихся температур, беженцы чаще обращаются за оказанием медицинской помощи. Вблизи лагеря круглосуточно дежурят медицинские бригады". "По мере возможности в лагерь доставляется гуманитарная помощь общественными организациями и волонтерами", - говорится в сообщении.
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При этом подчеркивается, что "польские военнослужащие продолжают оказывать психологическое воздействие на беженцев, используют громкоговорители, прожекторы и стробоскопы, а также игнорируют просьбы оказания помощи людям, находящимся на польской территории непосредственно у польских заграждений".
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияПольшаГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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