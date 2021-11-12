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СБУ заподозрила Порошенко в госизмене
СБУ заподозрила Порошенко в госизмене - РИА Новости, 12.11.2021
СБУ заподозрила Порошенко в госизмене
Служба безопасности Украины изучает информацию о возможной причастности экс-президента Петра Порошенко и бывшей главы Национального банка (НБУ) Валерии... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T07:08
2021-11-12T11:41
в мире
украина
петр порошенко
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КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины изучает информацию о возможной причастности экс-президента Петра Порошенко и бывшей главы Национального банка (НБУ) Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля в Донбассе.СБУ в начале октября обнародовала записи разговоров главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука, которые якобы доказывают его вину в госизмене. В беседах фигурировали имя и отчество Порошенко, последовали проверки.В возглавляемой Порошенко партии "Европейская солидарность" сказали, что бывший глава государства отвергает обвинения.Против Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его и Тараса Козака обвиняют в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил оппозиционера под круглосуточный домашний арест и обязал носить электронный браслет. Позднее ему избрали меру пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины.Восьмого октября стало известно, что Медведчука подозревают также в госизмене и содействии терроризму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что политик в сговоре с высшим руководством Украины в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Суд отправил фигуранта под домашний арест до 7 декабря. Прокуратура выразила недовольство таким решением, потребовав ареста, и подала апелляцию.Лидер ОПЗЖ подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20211109/zakharova-1758196029.html
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в мире, украина, петр порошенко
07:08 12.11.2021 (обновлено: 11:41 12.11.2021)
 
СБУ заподозрила Порошенко в госизмене

СБУ проверит причастность Порошенко к госизмене при поставках угля из Донбасса

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко выступает во время встречи с жителями во Львове
Петр Порошенко выступает во время встречи с жителями во Львове - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины изучает информацию о возможной причастности экс-президента Петра Порошенко и бывшей главы Национального банка (НБУ) Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля в Донбассе.

"Соответствующая версия проверяется", — заявил агентству "Украинские новости" глава ведомства Иван Баканов.

СБУ в начале октября обнародовала записи разговоров главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука, которые якобы доказывают его вину в госизмене. В беседах фигурировали имя и отчество Порошенко, последовали проверки.
В возглавляемой Порошенко партии "Европейская солидарность" сказали, что бывший глава государства отвергает обвинения.
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Против Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его и Тараса Козака обвиняют в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил оппозиционера под круглосуточный домашний арест и обязал носить электронный браслет. Позднее ему избрали меру пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины.
Восьмого октября стало известно, что Медведчука подозревают также в госизмене и содействии терроризму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что политик в сговоре с высшим руководством Украины в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Суд отправил фигуранта под домашний арест до 7 декабря. Прокуратура выразила недовольство таким решением, потребовав ареста, и подала апелляцию.
Лидер ОПЗЖ подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
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