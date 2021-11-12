07:08 12.11.2021 (обновлено: 11:41 12.11.2021)
СБУ заподозрила Порошенко в госизмене
СБУ проверит причастность Порошенко к госизмене при поставках угля из Донбасса
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко выступает во время встречи с жителями во Львове
КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины изучает информацию о возможной причастности экс-президента Петра Порошенко и бывшей главы Национального банка (НБУ) Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля в Донбассе.
"Соответствующая версия проверяется", — заявил агентству "Украинские новости" глава ведомства Иван Баканов.
СБУ в начале октября обнародовала записи разговоров главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука, которые якобы доказывают его вину в госизмене. В беседах фигурировали имя и отчество Порошенко, последовали проверки.
В возглавляемой Порошенко партии "Европейская солидарность" сказали, что бывший глава государства отвергает обвинения.
Против Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его и Тараса Козака обвиняют в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил оппозиционера под круглосуточный домашний арест и обязал носить электронный браслет. Позднее ему избрали меру пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины.
Восьмого октября стало известно, что Медведчука подозревают также в госизмене и содействии терроризму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что политик в сговоре с высшим руководством Украины в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Суд отправил фигуранта под домашний арест до 7 декабря. Прокуратура выразила недовольство таким решением, потребовав ареста, и подала апелляцию.
Лидер ОПЗЖ подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.