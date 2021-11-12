https://ria.ru/20211112/gosizmena-1758680990.html

СБУ заподозрила Порошенко в госизмене

СБУ заподозрила Порошенко в госизмене - РИА Новости, 12.11.2021

СБУ заподозрила Порошенко в госизмене

Служба безопасности Украины изучает информацию о возможной причастности экс-президента Петра Порошенко и бывшей главы Национального банка (НБУ) Валерии... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T07:08

2021-11-12T07:08

2021-11-12T11:41

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КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины изучает информацию о возможной причастности экс-президента Петра Порошенко и бывшей главы Национального банка (НБУ) Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля в Донбассе.СБУ в начале октября обнародовала записи разговоров главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука, которые якобы доказывают его вину в госизмене. В беседах фигурировали имя и отчество Порошенко, последовали проверки.В возглавляемой Порошенко партии "Европейская солидарность" сказали, что бывший глава государства отвергает обвинения.Против Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его и Тараса Козака обвиняют в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил оппозиционера под круглосуточный домашний арест и обязал носить электронный браслет. Позднее ему избрали меру пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины.Восьмого октября стало известно, что Медведчука подозревают также в госизмене и содействии терроризму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что политик в сговоре с высшим руководством Украины в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Суд отправил фигуранта под домашний арест до 7 декабря. Прокуратура выразила недовольство таким решением, потребовав ареста, и подала апелляцию.Лидер ОПЗЖ подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20211109/zakharova-1758196029.html

https://ria.ru/20211112/poroshenko-1758676942.html

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в мире, украина, петр порошенко