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В Госдуме 15 ноября обсудят дату рассмотрения проектов о QR-кодах
В Госдуме 15 ноября обсудят дату рассмотрения проектов о QR-кодах - РИА Новости, 12.11.2021
В Госдуме 15 ноября обсудят дату рассмотрения проектов о QR-кодах
Решение о том, когда поставить проект о QR-кодах в повестку работы Госдумы будет принято на совете ГД в понедельник, уверен зампредседателя нижней палаты... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:52
2021-11-12T20:52
2021-11-12T20:57
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Решение о том, когда поставить проект о QR-кодах в повестку работы Госдумы будет принято на совете ГД в понедельник, уверен зампредседателя нижней палаты парламента Сергей Неверов ("Единая Россия")."У нас совет Государственной Думы будет в понедельник, естественно на совете эта тема будет обсуждаться, я в этом даже не сомневаюсь и будет принято решение, когда поставить в повестку данный законопроект", - сообщил Неверов РИА Новости.
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сергей неверов, госдума рф, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
20:52 12.11.2021 (обновлено: 20:57 12.11.2021)
В Госдуме 15 ноября обсудят дату рассмотрения проектов о QR-кодах
Неверов: на совете Госдумы 15 ноября обсудят дату рассмотрения проектов о QR-кодах