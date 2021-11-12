https://ria.ru/20211112/gosduma-1758846903.html

В Госдуме 15 ноября обсудят дату рассмотрения проектов о QR-кодах

В Госдуме 15 ноября обсудят дату рассмотрения проектов о QR-кодах - РИА Новости, 12.11.2021

В Госдуме 15 ноября обсудят дату рассмотрения проектов о QR-кодах

Решение о том, когда поставить проект о QR-кодах в повестку работы Госдумы будет принято на совете ГД в понедельник, уверен зампредседателя нижней палаты... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:52

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Решение о том, когда поставить проект о QR-кодах в повестку работы Госдумы будет принято на совете ГД в понедельник, уверен зампредседателя нижней палаты парламента Сергей Неверов ("Единая Россия")."У нас совет Государственной Думы будет в понедельник, естественно на совете эта тема будет обсуждаться, я в этом даже не сомневаюсь и будет принято решение, когда поставить в повестку данный законопроект", - сообщил Неверов РИА Новости.

https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758407640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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