https://ria.ru/20211112/golunova-1758819133.html
Мать Влада Кадони родила пятого ребенка
Мать Влада Кадони родила пятого ребенка - РИА Новости, 12.11.2021
Мать Влада Кадони родила пятого ребенка
Мать Влада Кадони Елена Голунова родила пятого ребенка. Кадрами с выписки из роддома бывшая участница "Битвы экстрасенсов" поделилась в Instagram. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:22
2021-11-12T20:22
2021-11-12T20:22
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Мать Влада Кадони Елена Голунова родила пятого ребенка. Кадрами с выписки из роддома бывшая участница "Битвы экстрасенсов" поделилась в Instagram.Она также призвала подписчиков ничего не бояться и "вдыхать полной грудью аромат жизни".Для многих поклонников новость о рождении малыша стала неожиданностью. Елена не выставляла на всеобщее обозрение округлившийся живот, а также совсем недавно родила дочь Милану – ей всего год.Известен пол новорожденного – это мальчик. Его имя Елена предпочла оставить в секрете. Помимо Миланы, у 53-летней Голуновой также есть три старших сына – Влад, Дмитрий и Лев.В конце октября в другой известной семье также случилось пополнение – у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился сын.
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шоу-бизнес, знаменитости
Мать Влада Кадони родила пятого ребенка
Мать Влада Кадони Елена Голунова родила пятого ребенка
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
Мать Влада Кадони Елена Голунова родила пятого ребенка. Кадрами с выписки из роддома бывшая участница "Битвы экстрасенсов" поделилась
в Instagram.
"У каждого в жизни есть то, ради чего стоит жить! Его цели и приоритеты! У одних – карьера, у других – богатство, у меня главное – это семья и мои дети! Пусть каждый из вас идет к своим целям!" – написала Елена.
Она также призвала подписчиков ничего не бояться и "вдыхать полной грудью аромат жизни".
Для многих поклонников новость о рождении малыша стала неожиданностью. Елена не выставляла на всеобщее обозрение округлившийся живот, а также совсем недавно родила дочь Милану – ей всего год.
Известен пол новорожденного – это мальчик. Его имя Елена предпочла оставить в секрете. Помимо Миланы, у 53-летней Голуновой также есть три старших сына – Влад, Дмитрий и Лев.
В конце октября в другой известной семье также случилось пополнение – у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился
сын.