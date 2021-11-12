https://ria.ru/20211112/golunova-1758819133.html

Мать Влада Кадони родила пятого ребенка

Мать Влада Кадони родила пятого ребенка - РИА Новости, 12.11.2021

Мать Влада Кадони родила пятого ребенка

Мать Влада Кадони Елена Голунова родила пятого ребенка. Кадрами с выписки из роддома бывшая участница "Битвы экстрасенсов" поделилась в Instagram. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:22

2021-11-12T20:22

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Мать Влада Кадони Елена Голунова родила пятого ребенка. Кадрами с выписки из роддома бывшая участница "Битвы экстрасенсов" поделилась в Instagram.Она также призвала подписчиков ничего не бояться и "вдыхать полной грудью аромат жизни".Для многих поклонников новость о рождении малыша стала неожиданностью. Елена не выставляла на всеобщее обозрение округлившийся живот, а также совсем недавно родила дочь Милану – ей всего год.Известен пол новорожденного – это мальчик. Его имя Елена предпочла оставить в секрете. Помимо Миланы, у 53-летней Голуновой также есть три старших сына – Влад, Дмитрий и Лев.В конце октября в другой известной семье также случилось пополнение – у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился сын.

https://ria.ru/20210913/seryabkina-1749884852.html

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