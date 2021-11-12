https://ria.ru/20211112/gibdd-1758705465.html
Пьяный гаишник, ехавший в такси, выстрелил в нетрезвую спутницу из травмата
Пьяный гаишник, ехавший в такси, выстрелил в нетрезвую спутницу из травмата - РИА Новости, 12.11.2021
Пьяный гаишник, ехавший в такси, выстрелил в нетрезвую спутницу из травмата
Пьяный сотрудник подмосковного ГИБДД, ехавший в такси с девушкой, тоже пьяной, выстрелил в нее из травматического пистолета, девушка в больнице, по данному... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:18
2021-11-12T11:18
2021-11-12T11:52
происшествия
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гумвд по московской области
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пьяный сотрудник подмосковного ГИБДД, ехавший в такси с девушкой, тоже пьяной, выстрелил в нее из травматического пистолета, девушка в больнице, по данному факту начата проверка, следует из сообщения пресс-службы ГУМВД по Московской области.В полицию поступило сообщение от таксиста о конфликте между пассажирами на Новоугличском шоссе у деревни Деулино."Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель такси вез пассажиров: мужчину 1974 года рождения и женщину 2001 года рождения. Во время движения между ними произошла словесная ссора, после чего водитель услышал хлопок. Остановив автомобиль, водитель обнаружил у девушки телесные повреждения", – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Она уточнила, что девушка была доставлена в больницу, где ей оказали помощь. Результаты медицинского освидетельствования показали, что и мужчина, и его спутница были пьяны."При досмотре у пассажира, сопровождавшего девушку, обнаружен травматический пистолет. А также установлено, что он является сотрудником одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Московской области", – добавила Петрова.Она уточнила, что по данному факту начата служебная проверка, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности, также привлекут его работодателей.
https://ria.ru/20210629/gibdd-1739063599.html
https://ria.ru/20210902/politseyskiy-1748343769.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гумвд по московской области
11:18 12.11.2021 (обновлено: 11:52 12.11.2021)
Пьяный гаишник, ехавший в такси, выстрелил в нетрезвую спутницу из травмата
В Подмосковье пьяный сотрудник ГИБДД выстрелил в нетрезвую спутницу из травмата