https://ria.ru/20211112/gibdd-1758705465.html

Пьяный гаишник, ехавший в такси, выстрелил в нетрезвую спутницу из травмата

Пьяный гаишник, ехавший в такси, выстрелил в нетрезвую спутницу из травмата - РИА Новости, 12.11.2021

Пьяный гаишник, ехавший в такси, выстрелил в нетрезвую спутницу из травмата

Пьяный сотрудник подмосковного ГИБДД, ехавший в такси с девушкой, тоже пьяной, выстрелил в нее из травматического пистолета, девушка в больнице, по данному... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:18

2021-11-12T11:18

2021-11-12T11:52

происшествия

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

гумвд по московской области

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пьяный сотрудник подмосковного ГИБДД, ехавший в такси с девушкой, тоже пьяной, выстрелил в нее из травматического пистолета, девушка в больнице, по данному факту начата проверка, следует из сообщения пресс-службы ГУМВД по Московской области.В полицию поступило сообщение от таксиста о конфликте между пассажирами на Новоугличском шоссе у деревни Деулино."Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель такси вез пассажиров: мужчину 1974 года рождения и женщину 2001 года рождения. Во время движения между ними произошла словесная ссора, после чего водитель услышал хлопок. Остановив автомобиль, водитель обнаружил у девушки телесные повреждения", – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Она уточнила, что девушка была доставлена в больницу, где ей оказали помощь. Результаты медицинского освидетельствования показали, что и мужчина, и его спутница были пьяны."При досмотре у пассажира, сопровождавшего девушку, обнаружен травматический пистолет. А также установлено, что он является сотрудником одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Московской области", – добавила Петрова.Она уточнила, что по данному факту начата служебная проверка, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности, также привлекут его работодателей.

https://ria.ru/20210629/gibdd-1739063599.html

https://ria.ru/20210902/politseyskiy-1748343769.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гумвд по московской области