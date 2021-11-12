https://ria.ru/20211112/germaniya-1758749348.html
Германия обсуждает с Россией ситуацию на границе Польши и Белоруссии
Германия обсуждает с Россией ситуацию на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 12.11.2021
Германия обсуждает с Россией ситуацию на границе Польши и Белоруссии
В МИД ФРГ ведут переговоры с Россией в связи с ситуацией на белорусско-польской границе, заявила представитель немецкого внешнеполитического ведомства Андреа... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:14
2021-11-12T14:14
2021-11-12T15:04
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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. В МИД ФРГ ведут переговоры с Россией в связи с ситуацией на белорусско-польской границе, заявила представитель немецкого внешнеполитического ведомства Андреа Зассе."Мы ведем переговоры с Россией", - сказала Зассе на брифинге.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, германия, мид германии, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:14 12.11.2021 (обновлено: 15:04 12.11.2021)
Германия обсуждает с Россией ситуацию на границе Польши и Белоруссии
МИД Германии ведет переговоры с Москвой по поводу ситуации на границе Польши и Белоруссии