https://ria.ru/20211112/germaniya-1758749348.html

Германия обсуждает с Россией ситуацию на границе Польши и Белоруссии

Германия обсуждает с Россией ситуацию на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 12.11.2021

Германия обсуждает с Россией ситуацию на границе Польши и Белоруссии

В МИД ФРГ ведут переговоры с Россией в связи с ситуацией на белорусско-польской границе, заявила представитель немецкого внешнеполитического ведомства Андреа... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:14

2021-11-12T14:14

2021-11-12T15:04

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. В МИД ФРГ ведут переговоры с Россией в связи с ситуацией на белорусско-польской границе, заявила представитель немецкого внешнеполитического ведомства Андреа Зассе."Мы ведем переговоры с Россией", - сказала Зассе на брифинге.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211112/migranty-1758745056.html

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