https://ria.ru/20211112/germaniya-1758708154.html
Медицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации
Медицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации - РИА Новости, 12.11.2021
Медицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации
Глава немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной и неотложной медицины (DIVI) Гернот Маркс выступил против обязательной вакцинации от коронавируса,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:30
2021-11-12T11:30
2021-11-12T11:30
распространение коронавируса
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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Глава немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной и неотложной медицины (DIVI) Гернот Маркс выступил против обязательной вакцинации от коронавируса, отметив, что такая мера привела бы к еще большему отдалению противников вакцинации от общества."Это политическое решение. Как DIVI мы против, потому что мы должны убеждать людей, а не обязывать их. В противном случае сомневающиеся еще больше отдалятся от общества. Сейчас желательно проводить большие кампании (вакцинации)", - отметил Маркс в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).Маркс отметил, что сейчас ситуация с COVID "очень напряженная", в связи с чем выразил надежду, что многие люди поймут, что привиться необходимо."Политики должны провести вторую крупную кампанию вакцинации и активно вовлекать непривитых", - считает Маркс.Одновременно он предупредил, что вакцинированные от коронавируса часто хотят, чтобы теперь все было так же, как до пандемии, и часто "ведут себя соответственно". "Однако даже будучи вакцинированным, вы можете незаметно передавать вирус, это реальная опасность", - добавил Маркс.В Германии сейчас говорят о четвертой волне коронавируса. На этой неделе страна обновила антирекорд по заболеваемости коронавирусом за все время пандемии: за сутки впервые были зарегистрированы более 50 тысяч случаев заражения.
https://ria.ru/20210710/vaktsinatsiya-1740763054.html
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в мире, германия, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Медицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации
Медицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации от COVID-19
БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Глава немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной и неотложной медицины (DIVI) Гернот Маркс выступил против обязательной вакцинации от коронавируса, отметив, что такая мера привела бы к еще большему отдалению противников вакцинации от общества.
"Это политическое решение. Как DIVI мы против, потому что мы должны убеждать людей, а не обязывать их. В противном случае сомневающиеся еще больше отдалятся от общества. Сейчас желательно проводить большие кампании (вакцинации)", - отметил Маркс в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Маркс отметил, что сейчас ситуация с COVID "очень напряженная", в связи с чем выразил надежду, что многие люди поймут, что привиться необходимо.
"Политики должны провести вторую крупную кампанию вакцинации и активно вовлекать непривитых", - считает Маркс.
Одновременно он предупредил, что вакцинированные от коронавируса часто хотят, чтобы теперь все было так же, как до пандемии, и часто "ведут себя соответственно". "Однако даже будучи вакцинированным, вы можете незаметно передавать вирус, это реальная опасность", - добавил Маркс.
В Германии
сейчас говорят о четвертой волне коронавируса. На этой неделе страна обновила антирекорд по заболеваемости коронавирусом за все время пандемии: за сутки впервые были зарегистрированы более 50 тысяч случаев заражения.