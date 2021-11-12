https://ria.ru/20211112/gazprom-1758761175.html

"Газпром" перевыполнит план по транзиту газа через Украину, заявил Миллер

"Газпром" перевыполнит план по транзиту газа через Украину, заявил Миллер - РИА Новости, 12.11.2021

"Газпром" перевыполнит план по транзиту газа через Украину, заявил Миллер

"Газпром" выполняет план по закачке в европейские подземные хранилища, заявил глава компании Алексей Миллер. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T15:01

2021-11-12T15:01

2021-11-12T15:32

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. "Газпром" выполняет план по закачке в европейские подземные хранилища, заявил глава компании Алексей Миллер."Газпром" утвердил план закачки газа компании в европейские подземные хранилища и в настоящее время его выполняет. Используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе — через территорию Украины", — приводятся его слова в Telegram-канале корпорации.Он добавил, что обязательства перед Киевом на 2021 год будут перевыполнены.Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.Стоимость газа в Европе резко выросла в августе — сентябре. Если летом расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты объясняли это несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторического максимума — 1937 долларов — стоимость газа достигла 6 октября, после чего цены на топливо начали падать. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров."Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал Владимир Путин. Глава государства поручил увеличить запасы в хранилищах Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ.

https://ria.ru/20211112/gaz-1758731901.html

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экономика, европа, газпром, украина, алексей миллер, россия