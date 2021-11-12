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"Газпром" перевыполнит план по транзиту газа через Украину, заявил Миллер
"Газпром" перевыполнит план по транзиту газа через Украину, заявил Миллер - РИА Новости, 12.11.2021
"Газпром" перевыполнит план по транзиту газа через Украину, заявил Миллер
"Газпром" выполняет план по закачке в европейские подземные хранилища, заявил глава компании Алексей Миллер. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:01
2021-11-12T15:32
экономика
европа
газпром
украина
алексей миллер
россия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. "Газпром" выполняет план по закачке в европейские подземные хранилища, заявил глава компании Алексей Миллер."Газпром" утвердил план закачки газа компании в европейские подземные хранилища и в настоящее время его выполняет. Используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе — через территорию Украины", — приводятся его слова в Telegram-канале корпорации.Он добавил, что обязательства перед Киевом на 2021 год будут перевыполнены.Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.Стоимость газа в Европе резко выросла в августе — сентябре. Если летом расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты объясняли это несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторического максимума — 1937 долларов — стоимость газа достигла 6 октября, после чего цены на топливо начали падать. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров."Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал Владимир Путин. Глава государства поручил увеличить запасы в хранилищах Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ.
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экономика, европа, газпром, украина, алексей миллер, россия
15:01 12.11.2021 (обновлено: 15:32 12.11.2021)
 
"Газпром" перевыполнит план по транзиту газа через Украину, заявил Миллер

Глава "Газпрома" Миллер: обязательства по транзиту газа через Украину будут перевыполнены

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС "Краснодарская"
Комплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС Краснодарская - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. "Газпром" выполняет план по закачке в европейские подземные хранилища, заявил глава компании Алексей Миллер.
"Газпром" утвердил план закачки газа компании в европейские подземные хранилища и в настоящее время его выполняет. Используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе — через территорию Украины", — приводятся его слова в Telegram-канале корпорации.
Он добавил, что обязательства перед Киевом на 2021 год будут перевыполнены.
Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
13:02
Россия выполнит обязательства по поставкам газа в Европу, заявил Песков
Стоимость газа в Европе резко выросла в августе — сентябре. Если летом расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты объясняли это несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Исторического максимума — 1937 долларов — стоимость газа достигла 6 октября, после чего цены на топливо начали падать. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.
"Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал Владимир Путин. Глава государства поручил увеличить запасы в хранилищах Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ.
Рабочий на газовой станции на Украине - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 11:19
"Газпром" вернулся к контрактным объемам транзита в Евросоюз
 
ЭкономикаЕвропаГазпромУкраинаАлексей МиллерРоссия
 
 
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