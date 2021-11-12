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Шмыгаль обсудил с премьером Словакии увеличение поставок газа на Украину
Шмыгаль обсудил с премьером Словакии увеличение поставок газа на Украину - РИА Новости, 12.11.2021
Шмыгаль обсудил с премьером Словакии увеличение поставок газа на Украину
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что обсудил со своим словацким коллегой Эдуардом Хегером возможность увеличения поставок газа на Украину... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:51
2021-11-12T15:51
экономика
в мире
украина
словакия
оператор гтс украины
денис шмыгаль
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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что обсудил со своим словацким коллегой Эдуардом Хегером возможность увеличения поставок газа на Украину. Украина импортирует газ из стран ЕС, в том числе из Словакии."Словакия является одним из ключевых партнеров Украины в сфере энергетики. Сегодня мы обсудили возможности увеличения поставок природного газа через территорию Словацкой Республики. Это может быть в соответствии с договоренностями операторов ГТС наших стран", - сказал Шмыгаль в ходе совместного брифинга с Хегером в пятницу.Ранее "Оператор ГТС Украины" сообщил, что транзит газа из России в ЕС за январь-октябрь сократился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35,3 миллиарда кубометров. Транзит в Словакию за этот период составил 35,3 миллиарда кубометров.
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экономика, в мире, украина, словакия, оператор гтс украины, денис шмыгаль
15:51 12.11.2021
 
Шмыгаль обсудил с премьером Словакии увеличение поставок газа на Украину

Шмыгаль обсудил с премьером Словакии Хегером увеличение поставок газа на Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что обсудил со своим словацким коллегой Эдуардом Хегером возможность увеличения поставок газа на Украину. Украина импортирует газ из стран ЕС, в том числе из Словакии.
"Словакия является одним из ключевых партнеров Украины в сфере энергетики. Сегодня мы обсудили возможности увеличения поставок природного газа через территорию Словацкой Республики. Это может быть в соответствии с договоренностями операторов ГТС наших стран", - сказал Шмыгаль в ходе совместного брифинга с Хегером в пятницу.
Ранее "Оператор ГТС Украины" сообщил, что транзит газа из России в ЕС за январь-октябрь сократился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35,3 миллиарда кубометров. Транзит в Словакию за этот период составил 35,3 миллиарда кубометров.
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ЭкономикаВ миреУкраинаСловакияОператор ГТС УкраиныДенис Шмыгаль
 
 
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