https://ria.ru/20211112/gaz-1758773263.html
Шмыгаль обсудил с премьером Словакии увеличение поставок газа на Украину
Шмыгаль обсудил с премьером Словакии увеличение поставок газа на Украину - РИА Новости, 12.11.2021
Шмыгаль обсудил с премьером Словакии увеличение поставок газа на Украину
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что обсудил со своим словацким коллегой Эдуардом Хегером возможность увеличения поставок газа на Украину... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:51
2021-11-12T15:51
2021-11-12T15:51
экономика
в мире
украина
словакия
оператор гтс украины
денис шмыгаль
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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что обсудил со своим словацким коллегой Эдуардом Хегером возможность увеличения поставок газа на Украину. Украина импортирует газ из стран ЕС, в том числе из Словакии."Словакия является одним из ключевых партнеров Украины в сфере энергетики. Сегодня мы обсудили возможности увеличения поставок природного газа через территорию Словацкой Республики. Это может быть в соответствии с договоренностями операторов ГТС наших стран", - сказал Шмыгаль в ходе совместного брифинга с Хегером в пятницу.Ранее "Оператор ГТС Украины" сообщил, что транзит газа из России в ЕС за январь-октябрь сократился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35,3 миллиарда кубометров. Транзит в Словакию за этот период составил 35,3 миллиарда кубометров.
https://ria.ru/20211111/energopomosch-1758641645.html
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экономика, в мире, украина, словакия, оператор гтс украины, денис шмыгаль
Шмыгаль обсудил с премьером Словакии увеличение поставок газа на Украину
Шмыгаль обсудил с премьером Словакии Хегером увеличение поставок газа на Украину