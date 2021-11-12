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https://ria.ru/20211112/gaz-1758731901.html
Россия выполнит обязательства по поставкам газа в Европу, заявил Песков
Россия выполнит обязательства по поставкам газа в Европу, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2021
Россия выполнит обязательства по поставкам газа в Европу, заявил Песков
Россия будет выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу, это не подлежит сомнению, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:02
2021-11-12T13:02
экономика
минск
москва
дмитрий песков
евросоюз
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия будет выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу, это не подлежит сомнению, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику. Лукашенко напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.Журналист спросил, обсуждалось ли это заявление с Москвой, и если подобное случится, то что будет делать Россия."Россия была, есть и будет страной, которая выполняет все обязательства по обеспечению европейских потребителей газом и по выполнению контрактных обязательств. Надежность России как поставщика и как партнера по действующим и будущим контрактам не подлежит сомнению", - ответил Песков.
https://ria.ru/20211112/lukashenko-1758729101.html
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экономика, минск, москва, дмитрий песков, евросоюз, александр лукашенко, россия
13:02 12.11.2021
 
Россия выполнит обязательства по поставкам газа в Европу, заявил Песков

Песков заявил, что Россия будет выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия будет выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу, это не подлежит сомнению, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику. Лукашенко напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 12:51Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о приостановке транзита газа
Журналист спросил, обсуждалось ли это заявление с Москвой, и если подобное случится, то что будет делать Россия.
"Россия была, есть и будет страной, которая выполняет все обязательства по обеспечению европейских потребителей газом и по выполнению контрактных обязательств. Надежность России как поставщика и как партнера по действующим и будущим контрактам не подлежит сомнению", - ответил Песков.
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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ЭкономикаМинскМоскваДмитрий ПесковЕвросоюзАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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