https://ria.ru/20211112/gaz-1758731901.html

Россия выполнит обязательства по поставкам газа в Европу, заявил Песков

Россия выполнит обязательства по поставкам газа в Европу, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2021

Россия выполнит обязательства по поставкам газа в Европу, заявил Песков

Россия будет выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу, это не подлежит сомнению, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:02

2021-11-12T13:02

2021-11-12T13:02

экономика

минск

москва

дмитрий песков

евросоюз

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия будет выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу, это не подлежит сомнению, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику. Лукашенко напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.Журналист спросил, обсуждалось ли это заявление с Москвой, и если подобное случится, то что будет делать Россия."Россия была, есть и будет страной, которая выполняет все обязательства по обеспечению европейских потребителей газом и по выполнению контрактных обязательств. Надежность России как поставщика и как партнера по действующим и будущим контрактам не подлежит сомнению", - ответил Песков.

https://ria.ru/20211112/lukashenko-1758729101.html

https://ria.ru/20211111/gaz-1758536865.html

минск

москва

россия

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экономика, минск, москва, дмитрий песков, евросоюз, александр лукашенко, россия