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Европейские хранилища "Газпрома" продолжают опустошаться

"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметки - РИА Новости, 12.11.2021

Европейские хранилища "Газпрома" продолжают опустошаться

Запасы крупнейших подземных газовых хранилищ "Газпрома" в Европе находятся на критически низком уровне, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:26

2021-11-12T11:26

2021-11-12T11:26

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Запасы крупнейших подземных газовых хранилищ "Газпрома" в Европе находятся на критически низком уровне, пишет "Коммерсант".Речь идет о ПХГ Rehden и Jemgum в Германии, а также Haidach в Австрии. Несмотря на рост поставок газа, по информации СМИ, запасы "находятся на критическом уровне". "В Rehden за 9 и 10 ноября было закачано лишь 2,8 миллиона кубометров газа (уровень его запасов — 9,58%), из Jemgum (87,4%) и Haidach (54,2%) с 8 ноября идет отбор (за 9-10 ноября отобрано десять миллионов и шесть миллионов кубометров соответственно)", — пишет "Ъ".Bergermeer в Нидерландах заполнено на 30,71 процента, однако там тоже начался отбор газа.По оценкам экспертов, накачать хранилища в этом году до уровня в 80 процентов — среднего показателя по ЕС — практически невозможно, поскольку для этого в них надо отправить порядка пяти миллиардов кубометров газа. При учете производительности вышеперечисленных хранилищ в оставшиеся месяцы "Газпром" должен по максимуму использовать мощности трубопровода Ямал — Европа, однако на ноябрь они забронированы на минимальном уровне. В российской компании заявили, что "показатели нетто-отбора или закачки из тех или иных хранилищ не дают объективной картины, так как в них хранит газ не только "Газпром".Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров."Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал Владимир Путин. Глава государства поручал увеличить запасы в хранилищах Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ.

https://ria.ru/20211112/polsha-1758672484.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/gaz-1758578258.html

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экономика, азия, австрия, европа, владимир путин, газпром