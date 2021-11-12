https://ria.ru/20211112/gaz-1758691648.html

Поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" снизились на 40 процентов

Поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" снизились на 40 процентов - РИА Новости, 12.11.2021

Поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" снизились на 40 процентов

Поставки российского газа по трубопроводу Ямал-Европа через Польшу в Германию снижаются в пятницу примерно на 40%, а через Украину — стабильны, держатся на... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T09:44

2021-11-12T09:44

2021-11-12T09:44

экономика

украина

белоруссия

газпром

оператор гтс украины

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Поставки российского газа по трубопроводу Ямал-Европа через Польшу в Германию снижаются в пятницу примерно на 40%, а через Украину — стабильны, держатся на уровне среды и четверга, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade и "Оператора ГТС Украины".Прокачка газа по трубопроводу Ямал-Европа в Германию утром в пятницу снижается примерно на 40% к четвергу — почти до 450 тысяч кубометров в час, следует из данных Gascade.При этом поставки "Газпрома" через Украину держатся на уровне среды и четверга: заявки на прокачку через украинскую ГТС, как и 10, и 11 ноября, указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок - 109 миллионов кубометров в сутки.Газопровод Ямал-Европа, наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Эксперты ожидали роста поставок по этому экспортному маршруту в связи с планами "Газпрома" начать восстанавливать запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) после завершения 8 ноября закачки хранилищ в России.

https://ria.ru/20211111/gazprom-1758639013.html

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белоруссия

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экономика, украина, белоруссия, газпром, оператор гтс украины, россия