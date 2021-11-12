Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211112/gaz-1758691648.html
Поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" снизились на 40 процентов
Поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" снизились на 40 процентов - РИА Новости, 12.11.2021
Поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" снизились на 40 процентов
Поставки российского газа по трубопроводу Ямал-Европа через Польшу в Германию снижаются в пятницу примерно на 40%, а через Украину — стабильны, держатся на... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T09:44
2021-11-12T09:44
экономика
украина
белоруссия
газпром
оператор гтс украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572008037_0:90:3320:1958_1920x0_80_0_0_0ed7f3cd6f56227737e65a59d6bb063b.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Поставки российского газа по трубопроводу Ямал-Европа через Польшу в Германию снижаются в пятницу примерно на 40%, а через Украину — стабильны, держатся на уровне среды и четверга, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade и "Оператора ГТС Украины".Прокачка газа по трубопроводу Ямал-Европа в Германию утром в пятницу снижается примерно на 40% к четвергу — почти до 450 тысяч кубометров в час, следует из данных Gascade.При этом поставки "Газпрома" через Украину держатся на уровне среды и четверга: заявки на прокачку через украинскую ГТС, как и 10, и 11 ноября, указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок - 109 миллионов кубометров в сутки.Газопровод Ямал-Европа, наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Эксперты ожидали роста поставок по этому экспортному маршруту в связи с планами "Газпрома" начать восстанавливать запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) после завершения 8 ноября закачки хранилищ в России.
https://ria.ru/20211111/gazprom-1758639013.html
украина
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572008037_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_bd33a1067e173dae97c33cfe56cc30d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, украина, белоруссия, газпром, оператор гтс украины, россия
09:44 12.11.2021
 
Поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" снизились на 40 процентов

Поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" через Польшу снизились на 40 процентов

© AP Photo / Dmitry BrushkoМужчина в районе Слонимской компрессорной станции в Белоруссии
Мужчина в районе Слонимской компрессорной станции в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© AP Photo / Dmitry Brushko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Поставки российского газа по трубопроводу Ямал-Европа через Польшу в Германию снижаются в пятницу примерно на 40%, а через Украину — стабильны, держатся на уровне среды и четверга, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade и "Оператора ГТС Украины".
Прокачка газа по трубопроводу Ямал-Европа в Германию утром в пятницу снижается примерно на 40% к четвергу — почти до 450 тысяч кубометров в час, следует из данных Gascade.
При этом поставки "Газпрома" через Украину держатся на уровне среды и четверга: заявки на прокачку через украинскую ГТС, как и 10, и 11 ноября, указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок - 109 миллионов кубометров в сутки.
Газопровод Ямал-Европа, наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии - и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.
Эксперты ожидали роста поставок по этому экспортному маршруту в связи с планами "Газпрома" начать восстанавливать запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) после завершения 8 ноября закачки хранилищ в России.
Монитор с данными котировок на Московской бирже. - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 19:08
"Газпром" не забронировал мощности для транзита через Польшу и Украину
 
ЭкономикаУкраинаБелоруссияГазпромОператор ГТС УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19
11:43Небо над Петербургом осветила яркая вспышка
11:43Белоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с Польшей
11:41В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов
11:41ФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальными
11:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19
11:33В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусом
11:32В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом
11:31В России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19
11:31Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговор
11:30В Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границе
11:30Медицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации
11:26"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметки
11:22В Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19
11:20Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии
11:19После отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели дело
11:18Пьяный гаишник, ехавший в такси, выстрелил в нетрезвую спутницу из травмата
11:18В США осудили безрассудное вооружение Украины против России
11:15Бастрыкина попросили проконтролировать дело об изнасиловании в Хабаровске
Лента новостейМолния
В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19Небо над Петербургом осветила яркая вспышкаБелоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с ПольшейВ Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазиновФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальнымиОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусомВ России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговорВ Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границеМедицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметкиВ Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19Группа мигрантов прорвалась в Польшу из БелоруссииПосле отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели делоПьяный гаишник, ехавший в такси, выстрелил в нетрезвую спутницу из травматаВ США осудили безрассудное вооружение Украины против РоссииБастрыкина попросили проконтролировать дело об изнасиловании в Хабаровске