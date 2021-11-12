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Цены фьючерсов на газ в Европе вернулись к вчерашним показателям

Цены фьючерсов на газ в Европе вернулись к вчерашним показателям - РИА Новости, 12.11.2021

Цены фьючерсов на газ в Европе вернулись к вчерашним показателям

Цены фьючерсов на газ в Европе после резкого скачка в течение дня более чем на 6% к концу торгов замедлили рост до 0,3% по отношению ко вчерашней расчётной... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:38

2021-11-12T20:38

2021-11-12T20:59

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе после резкого скачка в течение дня более чем на 6% к концу торгов замедлили рост до 0,3% по отношению ко вчерашней расчётной цене, на закрытии составив около 885 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 928,3 доллара за 1 тысячу кубометров (примерно 814 евро), после чего цены выросли до максимальных за день 940 долларов (825 евро), а затем снизились к концу торгов до 884,7 доллара (776 евро), что с учетом курсовой разницы на 0,3% выше расчетной цены предыдущего торгового дня (почти 890 долларов, или 773 евро).При этом в первой половине недели расчетные цены декабрьских фьючерсов снижались. Показатель в среду опустился примерно до 835 долларов, что более чем на 10% ниже показателя понедельника и на 3,4% — вторника. Снижением цен рынок реагировал на увеличение поставок российского газа. "Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20211112/gaz-1758779019.html

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экономика, азия, европа, газпром, россия