В США создали фонд имени патриарха Кирилла
Фонд имени патриарха Кирилла создан в США в Свято-Владимирской духовной семинарии ПЦА
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Фонд имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла, направленный на поощрение исследований в области библеистики, создан в США в Свято-Владимирской духовной семинарии Православной церкви в Америке (ПЦА).
"Присуждение имени предстоятеля Русской православной церкви этому фонду стало единогласным решением совета попечителей семинарии, которые таким образом выразили поддержку его святейшеству как принципиальному и последовательному защитнику каноничности церковного устройства в условиях кризиса мирового православия", - сообщает сайт отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата в пятницу, цитируя выступление президента семинарии протоиерея Чада Хатфилда.
Средства фонда, сказано в сообщении, позволят существенно расширить возможности Свято-Владимирской семинарии в сфере изучения Библии. Из них будут выплачиваться стипендии студентам, работающим в данном направлении, а в семинарии планируется ввести должность профессора библеистики.
О создании фонда было объявлено в ходе конференции "Исследуйте Писания", проходящей в Свято-Владимирской духовной семинарии. Участие в ее открытии с докладом о переводе на английский язык своего шеститомного исследования "Иисус Христос. Жизнь и учение" выступил председатель ОВЦС митрополит ВОлоколамский Иларион (Алфеев).
Ранее во время визита патриарха Константинопольского Варфоломея в США было объявлено о создании "Фонда Вселенского патриарха Варфоломея". К приезду патриарха 162 основателя для него собрали, согласно данным на сайте фонда, более 18 миллионов долларов. Среди благотворителей и жертвователей фонда – греческие церкви и организации, старейшие и уважаемые члены общины, греческие православные семьи в США. Созданный Греческой православной архиепископией Америки в составе Константинопольского патриархата фонд возглавил епископ Назианский Афинагор (Христос Зилиаскопулос), в попечительский совет также вошел архиепископ Американский Елпидифор (Иоаннис Ламбриниадис), возглавляющий архиепископию.
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