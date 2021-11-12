https://ria.ru/20211112/fond-1758858419.html

В США создали фонд имени патриарха Кирилла

В США создали фонд имени патриарха Кирилла - РИА Новости, 12.11.2021

В США создали фонд имени патриарха Кирилла

Фонд имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла, направленный на поощрение исследований в области библеистики, создан в США в Свято-Владимирской духовной... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T22:58

2021-11-12T22:58

2021-11-12T22:58

религия

сша

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

отдел внешних церковных связей московского патриархата

константинопольский патриархат

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Фонд имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла, направленный на поощрение исследований в области библеистики, создан в США в Свято-Владимирской духовной семинарии Православной церкви в Америке (ПЦА)."Присуждение имени предстоятеля Русской православной церкви этому фонду стало единогласным решением совета попечителей семинарии, которые таким образом выразили поддержку его святейшеству как принципиальному и последовательному защитнику каноничности церковного устройства в условиях кризиса мирового православия", - сообщает сайт отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата в пятницу, цитируя выступление президента семинарии протоиерея Чада Хатфилда.Средства фонда, сказано в сообщении, позволят существенно расширить возможности Свято-Владимирской семинарии в сфере изучения Библии. Из них будут выплачиваться стипендии студентам, работающим в данном направлении, а в семинарии планируется ввести должность профессора библеистики.О создании фонда было объявлено в ходе конференции "Исследуйте Писания", проходящей в Свято-Владимирской духовной семинарии. Участие в ее открытии с докладом о переводе на английский язык своего шеститомного исследования "Иисус Христос. Жизнь и учение" выступил председатель ОВЦС митрополит ВОлоколамский Иларион (Алфеев).Ранее во время визита патриарха Константинопольского Варфоломея в США было объявлено о создании "Фонда Вселенского патриарха Варфоломея". К приезду патриарха 162 основателя для него собрали, согласно данным на сайте фонда, более 18 миллионов долларов. Среди благотворителей и жертвователей фонда – греческие церкви и организации, старейшие и уважаемые члены общины, греческие православные семьи в США. Созданный Греческой православной архиепископией Америки в составе Константинопольского патриархата фонд возглавил епископ Назианский Афинагор (Христос Зилиаскопулос), в попечительский совет также вошел архиепископ Американский Елпидифор (Иоаннис Ламбриниадис), возглавляющий архиепископию.

https://ria.ru/20211108/patriarkh-1758101653.html

https://ria.ru/20211026/inovatsii-1756361419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), отдел внешних церковных связей московского патриархата, константинопольский патриархат