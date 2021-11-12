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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211112/evro-1758755359.html
Курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 5 ноября
Курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 5 ноября - РИА Новости, 12.11.2021
Курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 5 ноября
Рубль в пятницу падает на геополитических рисках и дешевеющей нефти, евро поднялся выше 83 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:48
2021-11-12T14:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
московская биржа
экономика
альфа-банк
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Рубль в пятницу падает на геополитических рисках и дешевеющей нефти, евро поднялся выше 83 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.Курс евро расчетами "завтра" на 14.47 мск рос на 91 копейку - до 82,88 рубля, а чуть раньше поднимался до 83,03 рубля - максимума с 5 ноября.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.47 мск рос на 77 копеек - до 72,40 рубля."Нарастает геополитическая напряженность, так как Кремль втянут в конфликт между Белоруссией и ЕС, тогда как США заявляют о планах вторжения российских войск на территорию Украины", - отмечают аналитики Альфа-банка.Нефть дешевеет на 1,68% - до 81,5 доллара за баррель.
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евро, московская биржа, экономика, альфа-банк, россия
14:48 12.11.2021 (обновлено: 14:55 12.11.2021)
 
Курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 5 ноября

Курс евро поднялся выше 83 рублей на фоне геополитических рисков

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЕвро
Евро - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Рубль в пятницу падает на геополитических рисках и дешевеющей нефти, евро поднялся выше 83 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Курс евро расчетами "завтра" на 14.47 мск рос на 91 копейку - до 82,88 рубля, а чуть раньше поднимался до 83,03 рубля - максимума с 5 ноября.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.47 мск рос на 77 копеек - до 72,40 рубля.
"Нарастает геополитическая напряженность, так как Кремль втянут в конфликт между Белоруссией и ЕС, тогда как США заявляют о планах вторжения российских войск на территорию Украины", - отмечают аналитики Альфа-банка.
Нефть дешевеет на 1,68% - до 81,5 доллара за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьевроМосковская биржаЭкономикаАльфа-банкРоссия
 
 
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