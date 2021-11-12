https://ria.ru/20211112/evro-1758755359.html

Курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 5 ноября

Курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 5 ноября - РИА Новости, 12.11.2021

Курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 5 ноября

Рубль в пятницу падает на геополитических рисках и дешевеющей нефти, евро поднялся выше 83 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:48

2021-11-12T14:48

2021-11-12T14:55

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евро

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Рубль в пятницу падает на геополитических рисках и дешевеющей нефти, евро поднялся выше 83 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.Курс евро расчетами "завтра" на 14.47 мск рос на 91 копейку - до 82,88 рубля, а чуть раньше поднимался до 83,03 рубля - максимума с 5 ноября.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.47 мск рос на 77 копеек - до 72,40 рубля."Нарастает геополитическая напряженность, так как Кремль втянут в конфликт между Белоруссией и ЕС, тогда как США заявляют о планах вторжения российских войск на территорию Украины", - отмечают аналитики Альфа-банка.Нефть дешевеет на 1,68% - до 81,5 доллара за баррель.

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евро, московская биржа, экономика, альфа-банк, россия