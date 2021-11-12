https://ria.ru/20211112/evro-1758737643.html

Официальный курс евро вырос на 56 копеек

Официальный курс евро вырос на 56 копеек - РИА Новости, 12.11.2021

Официальный курс евро вырос на 56 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 56,21 копейки, до 82,2173 рубля, курс доллара - на 61,54 копейки, до... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:27

2021-11-12T13:27

2021-11-12T13:27

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 56,21 копейки, до 82,2173 рубля, курс доллара - на 61,54 копейки, до 71,8118 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 59,14 копейки, составив 76,4943 рубля.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, евро, центральный банк рф (цб рф), россия