https://ria.ru/20211112/evro-1758737643.html
Официальный курс евро вырос на 56 копеек
Официальный курс евро вырос на 56 копеек - РИА Новости, 12.11.2021
Официальный курс евро вырос на 56 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 56,21 копейки, до 82,2173 рубля, курс доллара - на 61,54 копейки, до... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:27
2021-11-12T13:27
2021-11-12T13:27
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 56,21 копейки, до 82,2173 рубля, курс доллара - на 61,54 копейки, до 71,8118 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 59,14 копейки, составив 76,4943 рубля.
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экономика, евро, центральный банк рф (цб рф), россия
Официальный курс евро вырос на 56 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 56 копеек