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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211112/evro-1758737643.html
Официальный курс евро вырос на 56 копеек
Официальный курс евро вырос на 56 копеек - РИА Новости, 12.11.2021
Официальный курс евро вырос на 56 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 56,21 копейки, до 82,2173 рубля, курс доллара - на 61,54 копейки, до... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:27
2021-11-12T13:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
евро
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 56,21 копейки, до 82,2173 рубля, курс доллара - на 61,54 копейки, до 71,8118 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 59,14 копейки, составив 76,4943 рубля.
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экономика, евро, центральный банк рф (цб рф), россия
13:27 12.11.2021
 
Официальный курс евро вырос на 56 копеек

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 56 копеек

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРоссийские рубли и купюра Европейского союза
Российские рубли и купюра Европейского союза - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 56,21 копейки, до 82,2173 рубля, курс доллара - на 61,54 копейки, до 71,8118 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 59,14 копейки, составив 76,4943 рубля.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 05:51
СМИ: Илон Маск продал акции Tesla более чем на один миллиард долларов
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаевроЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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