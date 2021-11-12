https://ria.ru/20211112/es-1758685535.html
Постпред Белоруссии в ООН обвинил Польшу и Литву в выкачивании денег из ЕС
Постпред Белоруссии в ООН обвинил Польшу и Литву в выкачивании денег из ЕС - РИА Новости, 12.11.2021
Постпред Белоруссии в ООН обвинил Польшу и Литву в выкачивании денег из ЕС
Поляки и прибалты извлекают выгоду из миграционного кризиса, заявил РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T08:31
2021-11-12T08:31
2021-11-12T09:22
в мире
литва
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
валентин рыбаков
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ООН, 12 ноя — РИА Новости, Алан Булкаты. Поляки и прибалты извлекают выгоду из миграционного кризиса, заявил РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.Дипломат добавил, что за счет демонизации Белоруссии соседние страны пытаются повысить свою значимость в глазах западных политиков.Ранее члены СБ ООН Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, а также примкнувшая к ним Албания обвинили Минск в искусственном создании коллапса на границе для дестабилизации ситуации в регионе."Мы считаем, что именно западные страны "инструментализировали" эту самую миграцию, потому что уничтожили государственность, экономику, инфраструктуру в отдельных странах, образ жизни там. Именно западные страны должны нести всю полноту ответственности за людей, которые массово сейчас бегут из государств, которые были разрушены западными странами", — прокомментировал Рыбаков.По его словам, "Белоруссия не является ни причиной, ни источником потоков, которые направляются в Евросоюз". "Люди не едут в Белоруссию. Люди едут через Белоруссию", — пояснил он.Летом на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Северной Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.Варшава, Вильнюс и Рига возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-12T08:31
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Давка, обмороки и голод: обстановка среди мигрантов на границе с Польшей
Более двух тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки продолжают оставаться в палаточном лагере у польской границы. У большинства закончилось продовольствие, нет воды. Люди ждут гуманитарную помощь. Машины волонтеров окружают плотным кольцом, нередко случается давка.
2021-11-12T08:31
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, валентин рыбаков
08:31 12.11.2021 (обновлено: 09:22 12.11.2021)
Постпред Белоруссии в ООН обвинил Польшу и Литву в выкачивании денег из ЕС
Постпред Белоруссии при ООН Рыбаков обвинил Польшу и Литву в выкачивании денег из ЕС
ООН, 12 ноя — РИА Новости, Алан Булкаты.
Поляки и прибалты извлекают выгоду из миграционного кризиса, заявил РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков
.
"Польша
и Литва
<...> как раз используют ситуацию вокруг мигрантов максимально в своих интересах просто как предлог для выкачивания из Евросоюза дополнительных денег и для оправдания своей антимигрантской политики и многочисленных нарушений своих международных обязательств", — подчеркнул он.
Дипломат добавил, что за счет демонизации Белоруссии соседние страны пытаются повысить свою значимость в глазах западных политиков.
Ранее члены СБ ООН Эстония
, Франция
, Ирландия
, Норвегия
, Великобритания
, США
, а также примкнувшая к ним Албания
обвинили Минск в искусственном создании коллапса на границе для дестабилизации ситуации в регионе.
"Мы считаем, что именно западные страны "инструментализировали" эту самую миграцию, потому что уничтожили государственность, экономику, инфраструктуру в отдельных странах, образ жизни там. Именно западные страны должны нести всю полноту ответственности за людей, которые массово сейчас бегут из государств, которые были разрушены западными странами", — прокомментировал Рыбаков.
По его словам, "Белоруссия не является ни причиной, ни источником потоков, которые направляются в Евросоюз". "Люди не едут в Белоруссию. Люди едут через Белоруссию", — пояснил он.
Летом на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Северной Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.
Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.
Варшава, Вильнюс и Рига возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко
заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".