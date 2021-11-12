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СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском - РИА Новости, 12.11.2021
СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
Следователи проверяют обстоятельства проведения турпоходов, не отвечающих требованиям безопасности, к месту крушения Ан-26 в заповеднике Большехехцирский в... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T03:42
2021-11-12T03:42
происшествия
хабаровский край
хабаровск
россия
крушение ан-26 под хабаровском
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ХАБАРОВСК, 12 ноя - РИА Новости. Следователи проверяют обстоятельства проведения турпоходов, не отвечающих требованиям безопасности, к месту крушения Ан-26 в заповеднике Большехехцирский в Хабаровском крае, сообщает СУСК РФ по региону.Самолет Ан-26 выполнял работу по проверке наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края 22 сентября. В конце дня в 38 километрах от Хабаровска самолет исчез с радаров. Позже выяснилось, что он потерпел крушение, врезавшись в гору Хребтовая, входящую в горную систему Большехехцирского заповедника. Все шесть членов экипажа погибли.Ранее объединенная дирекция государственных природных заповедников и нацпарков "Заповедное Приамурье" заявила, что в прошедшие "ковидные" выходные было зафиксировано более 20 нарушений гражданами посещения особо охраняемой природной территории в районе горы Хребтовой. На "прогулку" отправились девять человек, которые были остановлены во время рейда. Организатор турпохода брал по 2 тысячи рублей с человека за экскурсию к месту упавшего самолета.Самовольный вход на территорию заповедника строго запрещен, административный штраф за это нарушение составляет от 3 до 4 тысяч рублей. Для предотвращения подобных ситуаций руководством Большехехцирского заповедника введено усиленное патрулирование данной территории.
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, россия, крушение ан-26 под хабаровском
03:42 12.11.2021
 
СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском

СК проверит информацию об организации экскурсий к месту крушения Ан-26 под Хабаровском

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХАБАРОВСК, 12 ноя - РИА Новости. Следователи проверяют обстоятельства проведения турпоходов, не отвечающих требованиям безопасности, к месту крушения Ан-26 в заповеднике Большехехцирский в Хабаровском крае, сообщает СУСК РФ по региону.
Самолет Ан-26 выполнял работу по проверке наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края 22 сентября. В конце дня в 38 километрах от Хабаровска самолет исчез с радаров. Позже выяснилось, что он потерпел крушение, врезавшись в гору Хребтовая, входящую в горную систему Большехехцирского заповедника. Все шесть членов экипажа погибли.
"В СМИ опубликована информация об организации платных экскурсий к месту крушения Ан-26. По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Самолет упал в Большехехцирском заповеднике, где обитают амурские тигры, медведи и другие хищники. Организаторы экскурсий, приводя людей в заповедную тайгу, подвергали их жизнь опасности", - сообщает следственное управление.
Ранее объединенная дирекция государственных природных заповедников и нацпарков "Заповедное Приамурье" заявила, что в прошедшие "ковидные" выходные было зафиксировано более 20 нарушений гражданами посещения особо охраняемой природной территории в районе горы Хребтовой. На "прогулку" отправились девять человек, которые были остановлены во время рейда. Организатор турпохода брал по 2 тысячи рублей с человека за экскурсию к месту упавшего самолета.
Самовольный вход на территорию заповедника строго запрещен, административный штраф за это нарушение составляет от 3 до 4 тысяч рублей. Для предотвращения подобных ситуаций руководством Большехехцирского заповедника введено усиленное патрулирование данной территории.
Место крушения Ан-26 в Хабаравском крае - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 06:07
В Хабаровском крае гид устроил платные экскурсии к месту крушения Ан-26
 
ПроисшествияХабаровский крайХабаровскРоссияКрушение Ан-26 под Хабаровском
 
 
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