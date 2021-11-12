https://ria.ru/20211112/ekskursii-1758677314.html

СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском

СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском - РИА Новости, 12.11.2021

СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском

Следователи проверяют обстоятельства проведения турпоходов, не отвечающих требованиям безопасности, к месту крушения Ан-26 в заповеднике Большехехцирский в... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T03:42

2021-11-12T03:42

2021-11-12T03:42

происшествия

хабаровский край

хабаровск

россия

крушение ан-26 под хабаровском

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ХАБАРОВСК, 12 ноя - РИА Новости. Следователи проверяют обстоятельства проведения турпоходов, не отвечающих требованиям безопасности, к месту крушения Ан-26 в заповеднике Большехехцирский в Хабаровском крае, сообщает СУСК РФ по региону.Самолет Ан-26 выполнял работу по проверке наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края 22 сентября. В конце дня в 38 километрах от Хабаровска самолет исчез с радаров. Позже выяснилось, что он потерпел крушение, врезавшись в гору Хребтовая, входящую в горную систему Большехехцирского заповедника. Все шесть членов экипажа погибли.Ранее объединенная дирекция государственных природных заповедников и нацпарков "Заповедное Приамурье" заявила, что в прошедшие "ковидные" выходные было зафиксировано более 20 нарушений гражданами посещения особо охраняемой природной территории в районе горы Хребтовой. На "прогулку" отправились девять человек, которые были остановлены во время рейда. Организатор турпохода брал по 2 тысячи рублей с человека за экскурсию к месту упавшего самолета.Самовольный вход на территорию заповедника строго запрещен, административный штраф за это нарушение составляет от 3 до 4 тысяч рублей. Для предотвращения подобных ситуаций руководством Большехехцирского заповедника введено усиленное патрулирование данной территории.

https://ria.ru/20211109/ekskursii-1758153750.html

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происшествия, хабаровский край, хабаровск, россия, крушение ан-26 под хабаровском