https://ria.ru/20211112/ekonomika-1758784992.html

Россия вернулась к допандемийному уровню развития экономики, заявил Путин

Россия вернулась к допандемийному уровню развития экономики, заявил Путин - РИА Новости, 12.11.2021

Россия вернулась к допандемийному уровню развития экономики, заявил Путин

Россия вернулась к допандемийному уровню развития экономики, в 2021 году рост ВВП может составить 4,7%, заявил Владимир Путин во время выступления на саммите... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:30

2021-11-12T16:30

2021-11-12T17:17

экономика

россия

в мире

москва

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

европейский банк реконструкции и развития

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия вернулась к допандемийному уровню развития экономики, в 2021 году рост ВВП может составить 4,7%, заявил Владимир Путин во время выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.Как отметил президент, для страны это вполне хороший показатель."Да, еще очень много проблем, но все-таки глобальная экономика постепенно выходит из кризиса, последние прогнозы действительно свидетельствуют о том, что прирост мирового ВВП по итогам года составит 5,9%", — добавил он.По словам Путина, для экономик АТЭС этот показатель будет еще выше — в среднем 6,4%.В начале ноября Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз по росту российского ВВП до 4,3% в 2021 году. В июле этот показатель составлял 3,3%. По оценке организации, в прошлом году ВВП снизился на 3%, а за первую половину 2021-го вырос на 4%. Во втором квартале этого года он вернулся к докризисному уровню — то есть к показателям четвертого квартала 2019-го.Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает, что рост ВВП в 2021 году составит 4,2%.

https://ria.ru/20211020/pandemiya-1755433916.html

https://ria.ru/20211030/putin-1757000072.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Мы уже вернулись на допандемийный уровень" – Путин о российской экономике Россия вернулась к допандемийному уровню развития экономики, в 2021 году рост ВВП может составить 4,7%, заявил Владимир Путин во время выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Как отметил президент, для страны это вполне хороший показатель. 2021-11-12T16:30 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия, в мире, москва, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), европейский банк реконструкции и развития, всемирная торговая организация (вто)