https://ria.ru/20211112/dtp-1758771187.html
Миллиардера Рыбакова и Болотовой не было в авто при ДТП, сообщил источник
Миллиардера Рыбакова и Болотовой не было в авто при ДТП, сообщил источник - РИА Новости, 12.11.2021
Миллиардера Рыбакова и Болотовой не было в авто при ДТП, сообщил источник
Миллиардера Игоря Рыбакова и футбольного пиар-агента Елены Болотовой не было в автомобилях, попавших в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил РИА... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:43
2021-11-12T15:43
2021-11-12T16:18
происшествия
дтп
москва
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авто
игорь рыбаков
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Миллиардера Игоря Рыбакова и футбольного пиар-агента Елены Болотовой не было в автомобилях, попавших в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.На дублере Ленинградского проспекта в районе дома №40 столкнулись четыре машины, в их числе Maybach и BMW – по данным ряда СМИ, они принадлежат Рыбакову и Болотовой."Ни Рыбакова, ни Болотовой в автомобилях не было", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, пострадавших в ДТП нет, идет проверка.
https://ria.ru/20211112/dtp-1758743020.html
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происшествия, дтп, москва, bmw ag, авто, игорь рыбаков
15:43 12.11.2021 (обновлено: 16:18 12.11.2021)
Миллиардера Рыбакова и Болотовой не было в авто при ДТП, сообщил источник
Источник: миллиардера Рыбакова и пиар-менеджера Болотовой не было в авто при ДТП в Москве