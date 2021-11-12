https://ria.ru/20211112/dtp-1758771187.html

Миллиардера Рыбакова и Болотовой не было в авто при ДТП, сообщил источник

Миллиардера Рыбакова и Болотовой не было в авто при ДТП, сообщил источник - РИА Новости, 12.11.2021

Миллиардера Рыбакова и Болотовой не было в авто при ДТП, сообщил источник

Миллиардера Игоря Рыбакова и футбольного пиар-агента Елены Болотовой не было в автомобилях, попавших в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил РИА... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T15:43

2021-11-12T15:43

2021-11-12T16:18

происшествия

дтп

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игорь рыбаков

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Миллиардера Игоря Рыбакова и футбольного пиар-агента Елены Болотовой не было в автомобилях, попавших в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.На дублере Ленинградского проспекта в районе дома №40 столкнулись четыре машины, в их числе Maybach и BMW – по данным ряда СМИ, они принадлежат Рыбакову и Болотовой."Ни Рыбакова, ни Болотовой в автомобилях не было", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, пострадавших в ДТП нет, идет проверка.

https://ria.ru/20211112/dtp-1758743020.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, москва, bmw ag, авто, игорь рыбаков