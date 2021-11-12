https://ria.ru/20211112/dtp-1758743020.html
Медики рассказали о состоянии актрисы Сафоновой после ДТП
Медики рассказали о состоянии актрисы Сафоновой после ДТП - РИА Новости, 12.11.2021
Медики рассказали о состоянии актрисы Сафоновой после ДТП
Актриса Елена Сафонова, попавшая в ДТП в Москве, остается в НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:48
2021-11-12T13:48
2021-11-12T14:08
общество
москва
культура
елена сафонова
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Актриса Елена Сафонова, попавшая в ДТП в Москве, остается в НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении.В среду источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что актриса из фильма "Зимняя вишня" Елена Сафонова пострадала в ДТП на Проспекте мира в Москве. Позднее в медучреждении сообщили агентству, что состояние актрисы оценивается как средней тяжести."Состояние средней тяжести, температура 36,6", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20211110/dtp-1758457285.html
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общество, москва, культура, елена сафонова, происшествия
13:48 12.11.2021 (обновлено: 14:08 12.11.2021)
Медики рассказали о состоянии актрисы Сафоновой после ДТП
Врачи рассказали о состоянии актрисы Елены Сафоновой, попавшей в ДТП