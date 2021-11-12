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Медики рассказали о состоянии актрисы Сафоновой после ДТП
Медики рассказали о состоянии актрисы Сафоновой после ДТП - РИА Новости, 12.11.2021
Медики рассказали о состоянии актрисы Сафоновой после ДТП
Актриса Елена Сафонова, попавшая в ДТП в Москве, остается в НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 12.11.2021
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общество
москва
культура
елена сафонова
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Актриса Елена Сафонова, попавшая в ДТП в Москве, остается в НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении.В среду источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что актриса из фильма "Зимняя вишня" Елена Сафонова пострадала в ДТП на Проспекте мира в Москве. Позднее в медучреждении сообщили агентству, что состояние актрисы оценивается как средней тяжести."Состояние средней тяжести, температура 36,6", - сообщил собеседник агентства.
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общество, москва, культура, елена сафонова, происшествия
13:48 12.11.2021 (обновлено: 14:08 12.11.2021)
 
Медики рассказали о состоянии актрисы Сафоновой после ДТП

Врачи рассказали о состоянии актрисы Елены Сафоновой, попавшей в ДТП

© АГН "Москва" / Мобильный репортер На месте ДТП на проспекте Мира в Москве
На месте ДТП на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Актриса Елена Сафонова, попавшая в ДТП в Москве, остается в НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении.
В среду источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что актриса из фильма "Зимняя вишня" Елена Сафонова пострадала в ДТП на Проспекте мира в Москве. Позднее в медучреждении сообщили агентству, что состояние актрисы оценивается как средней тяжести.
"Состояние средней тяжести, температура 36,6", - сообщил собеседник агентства.
На месте ДТП на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 18:43Культура
Названа предполагаемая виновница ДТП, в котором пострадала актриса Сафонова
 
ОбществоМоскваКультураЕлена СафоноваПроисшествия
 
 
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