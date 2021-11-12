https://ria.ru/20211112/dtp-1758743020.html

Медики рассказали о состоянии актрисы Сафоновой после ДТП

Медики рассказали о состоянии актрисы Сафоновой после ДТП - РИА Новости, 12.11.2021

Медики рассказали о состоянии актрисы Сафоновой после ДТП

Актриса Елена Сафонова, попавшая в ДТП в Москве, остается в НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:48

2021-11-12T13:48

2021-11-12T14:08

общество

москва

культура

елена сафонова

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Актриса Елена Сафонова, попавшая в ДТП в Москве, остается в НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении.В среду источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что актриса из фильма "Зимняя вишня" Елена Сафонова пострадала в ДТП на Проспекте мира в Москве. Позднее в медучреждении сообщили агентству, что состояние актрисы оценивается как средней тяжести."Состояние средней тяжести, температура 36,6", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211110/dtp-1758457285.html

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2021

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общество, москва, культура, елена сафонова, происшествия