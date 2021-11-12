https://ria.ru/20211112/dtp-1758684980.html

Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области достигло 11

Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области достигло 11 - РИА Новости, 12.11.2021

Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области достигло 11

Одиннадцать человек пострадали в ДТП с опрокинувшимся автобусом в Нижегородской области, двое из них госпитализированы, сообщил министр здравоохранения региона... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T08:21

2021-11-12T08:21

2021-11-12T08:21

происшествия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в ДТП с опрокинувшимся автобусом в Нижегородской области, двое из них госпитализированы, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.Ранее минздрав региона сообщил о девяти пострадавших, семеро из них были отпущены на амбулаторное лечение с незначительными повреждениями."Всего за медицинской помощью обратились 11 человек (детей нет). Госпитализированы два человека: женщина (42 года) с переломом ключицы, женщина (52 года) с закрытой черепно-мозговой травмой", - написал Мелик-Гусейнов в своем Instagram.Рейсовый автобус с 15 пассажирами опрокинулся на 27-м километре автодороги Володарск-Ильино Нижегородской области. В результате ДТП погибших нет. По предварительной информации пресс-службы ГУМВД России по региону, водитель выбрал скорость движения, не соответствующую погодным условиям. По данным Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, дорога была обработана противогололедными материалами, но на момент ДТП шел ледяной дождь.

https://ria.ru/20211112/krasnoyarsk-1758678307.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область