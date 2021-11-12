https://ria.ru/20211112/dron-1758715595.html

Россия впервые покажет за рубежом ударный дрон "Иноходец-РУ"

Россия впервые покажет за рубежом ударный дрон "Иноходец-РУ" - РИА Новости, 12.11.2021

Россия впервые покажет за рубежом ударный дрон "Иноходец-РУ"

Российская компания "Кронштадт" впервые представит на выставке в Дубае разведывательно-ударный летательный аппарат большой продолжительности полета... РИА Новости, 12.11.2021

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2021-11-12T11:59

2021-11-12T11:59

безопасность

дубай (город)

сергей чемезов

рособоронэкспорт

ростех

ка-52 "аллигатор"

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кронштадт

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российская компания "Кронштадт" впервые представит на выставке в Дубае разведывательно-ударный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец-РУ", сообщает в пятницу пресс-служба "Рособоронэкспорта".Авиакосмический салон Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября. "Рособоронэкспорт" там организует демонстрацию новейших разведывательно-ударных и ударных беспилотных комплексов."Крупнейший российский разработчик и производитель БЛА, компания "Кронштадт", впервые в мире на своем стенде в виде моделей покажет разведывательно-ударный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец-РУ", БЛА радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД" и скоростной ударный БЛА "Гром", - говорится в релизе.Кроме того, как заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, данный салон станет иностранной премьерой для пассажирского лайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14, бизнес-версии Sukhoi Superjet в стилистике Aurus и самолета пятого поколения Checkmate."Мы также привезли на выставку гражданские вертолёты Ка-226Т, "Ансат" в различных комплектациях и военные Ка-52, Ми-28НЭ. Все новинки будут представлены вживую, чтобы у иностранных партнеров была возможность лучше познакомится с нашей техникой", – сказал Чемезов, слова которого цитирует "Рособоронэкспорта".

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/dron-1758505297.html

https://ria.ru/20210929/aviasalon-1752202753.html

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безопасность, дубай (город), сергей чемезов, рособоронэкспорт, ростех, ка-52 "аллигатор", sukhoi superjet, кронштадт, ка-226т