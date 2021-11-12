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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20211112/dron-1758715595.html
Россия впервые покажет за рубежом ударный дрон "Иноходец-РУ"
Россия впервые покажет за рубежом ударный дрон "Иноходец-РУ" - РИА Новости, 12.11.2021
Россия впервые покажет за рубежом ударный дрон "Иноходец-РУ"
Российская компания "Кронштадт" впервые представит на выставке в Дубае разведывательно-ударный летательный аппарат большой продолжительности полета... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:59
2021-11-12T11:59
безопасность
дубай (город)
сергей чемезов
рособоронэкспорт
ростех
ка-52 "аллигатор"
sukhoi superjet
кронштадт
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российская компания "Кронштадт" впервые представит на выставке в Дубае разведывательно-ударный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец-РУ", сообщает в пятницу пресс-служба "Рособоронэкспорта".Авиакосмический салон Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября. "Рособоронэкспорт" там организует демонстрацию новейших разведывательно-ударных и ударных беспилотных комплексов."Крупнейший российский разработчик и производитель БЛА, компания "Кронштадт", впервые в мире на своем стенде в виде моделей покажет разведывательно-ударный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец-РУ", БЛА радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД" и скоростной ударный БЛА "Гром", - говорится в релизе.Кроме того, как заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, данный салон станет иностранной премьерой для пассажирского лайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14, бизнес-версии Sukhoi Superjet в стилистике Aurus и самолета пятого поколения Checkmate."Мы также привезли на выставку гражданские вертолёты Ка-226Т, "Ансат" в различных комплектациях и военные Ка-52, Ми-28НЭ. Все новинки будут представлены вживую, чтобы у иностранных партнеров была возможность лучше познакомится с нашей техникой", – сказал Чемезов, слова которого цитирует "Рособоронэкспорта".
https://radiosputnik.ria.ru/20211111/dron-1758505297.html
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безопасность, дубай (город), сергей чемезов, рособоронэкспорт, ростех, ка-52 "аллигатор", sukhoi superjet, кронштадт, ка-226т
11:59 12.11.2021
 
Россия впервые покажет за рубежом ударный дрон "Иноходец-РУ"

Россия покажет в Дубае ударный дрон большой продолжительности полета "Иноходец-РУ"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд АО "Рособоронэкспорт"
Стенд АО Рособоронэкспорт - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российская компания "Кронштадт" впервые представит на выставке в Дубае разведывательно-ударный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец-РУ", сообщает в пятницу пресс-служба "Рособоронэкспорта".
Авиакосмический салон Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября. "Рособоронэкспорт" там организует демонстрацию новейших разведывательно-ударных и ударных беспилотных комплексов.
Запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во время учений Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 09:34Оружие
В России придумали новый способ борьбы с дронами
"Крупнейший российский разработчик и производитель БЛА, компания "Кронштадт", впервые в мире на своем стенде в виде моделей покажет разведывательно-ударный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец-РУ", БЛА радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД" и скоростной ударный БЛА "Гром", - говорится в релизе.
Кроме того, как заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, данный салон станет иностранной премьерой для пассажирского лайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14, бизнес-версии Sukhoi Superjet в стилистике Aurus и самолета пятого поколения Checkmate.
"Мы также привезли на выставку гражданские вертолёты Ка-226Т, "Ансат" в различных комплектациях и военные Ка-52, Ми-28НЭ. Все новинки будут представлены вживую, чтобы у иностранных партнеров была возможность лучше познакомится с нашей техникой", – сказал Чемезов, слова которого цитирует "Рособоронэкспорта".
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29 сентября, 17:55
Дрон-разведчик и самолет-амфибия: новинки AirShow China
 
Новое оружие РоссииБезопасностьДубай (город)Сергей ЧемезовРособоронэкспортРостехКа-52 "Аллигатор"Sukhoi SuperjetКронштадтКа-226Т
 
 
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