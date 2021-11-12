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Путин заявил, что доступ к вакцинам от COVID-19 ограничивает конкуренция
Путин заявил, что доступ к вакцинам от COVID-19 ограничивает конкуренция - РИА Новости, 12.11.2021
Путин заявил, что доступ к вакцинам от COVID-19 ограничивает конкуренция
Доступ к вакцинам от коронавируса сегодня не могут получить многие нуждающиеся в них страны, это происходит в том числе из-за недобросовестной конкуренции,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:33
2021-11-12T16:33
2021-11-12T17:07
в мире
владимир путин
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распространение коронавируса
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Доступ к вакцинам от коронавируса сегодня не могут получить многие нуждающиеся в них страны, это происходит в том числе из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма и неготовности ряда государств к взаимному признанию вакцин, заявил президент РФ Владимир Путин."При нашем общем содействии ВОЗ могла бы ещё активнее заняться проведением массовой иммунизации населения, поскольку доступ к вакцинам пока к сожалению, как тоже уже это отмечали, не могут получить многие нуждающиеся в них страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов", - сказал Путин в ходе саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
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в мире, владимир путин, коронавирус covid-19, воз, россия
16:33 12.11.2021 (обновлено: 17:07 12.11.2021)
Путин заявил, что доступ к вакцинам от COVID-19 ограничивает конкуренция
Путин заявил, что недобросовестная конкуренция ограничивает доступ к вакцинам от COVID-19