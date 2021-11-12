https://ria.ru/20211112/dolg-1758753019.html

"Роснефть" за январь-сентябрь сократила финансовый долг на $8,4 млрд

"Роснефть" за январь-сентябрь сократила финансовый долг на $8,4 млрд - РИА Новости, 12.11.2021

"Роснефть" за январь-сентябрь сократила финансовый долг на $8,4 млрд

"Роснефть" за январь-сентябрь сократила финансовый долг на 8,4 миллиарда долларов, а соотношение чистый долг/EBITDA на конец периода снизилось до 1,3х, сообщила РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:34

2021-11-12T14:34

2021-11-12T14:34

новости компаний - экономика

роснефть

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. "Роснефть" за январь-сентябрь сократила финансовый долг на 8,4 миллиарда долларов, а соотношение чистый долг/EBITDA на конец периода снизилось до 1,3х, сообщила компания."Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее повышение финансовой устойчивости, позволила за 9 месяцев 2021 года снизить сумму чистого финансового долга и торговых обязательств на 8,4 миллиарда долларов. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,3х, сократившись практически на четверть за отчетный квартал и в 1,8 раза с начала года", - говорится в сообщении "Роснефти".В компании добавили, что высокий уровень финансовой устойчивости поддерживается "благодаря сохранению низкой доли краткосрочной части долга и существенному объему ликвидных финансовых активов, кратно превышающим краткосрочную часть долга".

https://ria.ru/20210915/aktsii-1750167316.html

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новости компаний - экономика, роснефть