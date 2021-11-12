Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211112/dolg-1758753019.html
"Роснефть" за январь-сентябрь сократила финансовый долг на $8,4 млрд
"Роснефть" за январь-сентябрь сократила финансовый долг на $8,4 млрд - РИА Новости, 12.11.2021
"Роснефть" за январь-сентябрь сократила финансовый долг на $8,4 млрд
"Роснефть" за январь-сентябрь сократила финансовый долг на 8,4 миллиарда долларов, а соотношение чистый долг/EBITDA на конец периода снизилось до 1,3х, сообщила РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:34
2021-11-12T14:34
новости компаний - экономика
роснефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54ffdfa0886c3108e83422bb9b74790a.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. "Роснефть" за январь-сентябрь сократила финансовый долг на 8,4 миллиарда долларов, а соотношение чистый долг/EBITDA на конец периода снизилось до 1,3х, сообщила компания."Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее повышение финансовой устойчивости, позволила за 9 месяцев 2021 года снизить сумму чистого финансового долга и торговых обязательств на 8,4 миллиарда долларов. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,3х, сократившись практически на четверть за отчетный квартал и в 1,8 раза с начала года", - говорится в сообщении "Роснефти".В компании добавили, что высокий уровень финансовой устойчивости поддерживается "благодаря сохранению низкой доли краткосрочной части долга и существенному объему ликвидных финансовых активов, кратно превышающим краткосрочную часть долга".
https://ria.ru/20210915/aktsii-1750167316.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2eb21c74f97e56daa71e695ece9dba71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, роснефть
14:34 12.11.2021
 

"Роснефть" за январь-сентябрь сократила финансовый долг на $8,4 млрд

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. "Роснефть" за январь-сентябрь сократила финансовый долг на 8,4 миллиарда долларов, а соотношение чистый долг/EBITDA на конец периода снизилось до 1,3х, сообщила компания.
"Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее повышение финансовой устойчивости, позволила за 9 месяцев 2021 года снизить сумму чистого финансового долга и торговых обязательств на 8,4 миллиарда долларов. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,3х, сократившись практически на четверть за отчетный квартал и в 1,8 раза с начала года", - говорится в сообщении "Роснефти".
Восточный экономический форум. День третий - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 14:48
Акции "Роснефти" обновили исторический максимум на новости по экспорту газа
В компании добавили, что высокий уровень финансовой устойчивости поддерживается "благодаря сохранению низкой доли краткосрочной части долга и существенному объему ликвидных финансовых активов, кратно превышающим краткосрочную часть долга".
 
Новости компаний - ЭкономикаРоснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург: при тяжелом течении заболевания лекарства вводятся инъекционно
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
01:17Финансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валюту
01:14Экс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствах
01:10Космический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолета
00:59Украина запланировала "инженерное обустройство" границы с Белоруссией
00:55Пушков высмеял заявление Климкина об "угрозе" Украине
Лента новостейМолния
В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург: при тяжелом течении заболевания лекарства вводятся инъекционноАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни СпирсФинансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валютуЭкс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствахКосмический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолетаУкраина запланировала "инженерное обустройство" границы с БелоруссиейПушков высмеял заявление Климкина об "угрозе" Украине