https://ria.ru/20211112/dolg-1758681443.html

Британия согласилась выплатить Ирану долг за сорванный контракт 1974 года

Британия согласилась выплатить Ирану долг за сорванный контракт 1974 года - РИА Новости, 12.11.2021

Британия согласилась выплатить Ирану долг за сорванный контракт 1974 года

Замглавы иранского МИД Али Багери Кяни заявил, что Иран и Великобритания достигли принципиального соглашения о выплате Тегерану долга в размере 400 миллионов... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T07:19

2021-11-12T07:19

2021-11-12T07:19

в мире

иран

оон

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_8bb35aaddc7a33306eb8bcfc4c65f7cd.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Замглавы иранского МИД Али Багери Кяни заявил, что Иран и Великобритания достигли принципиального соглашения о выплате Тегерану долга в размере 400 миллионов фунтов стерлингов (535 миллионов долларов) за непоставленные в 1979 году танки, передает агентство Блумберг."Основной вопрос о выплате долга и его уровне согласован, но вопрос о методе и процессе выплаты еще не решен", - сказал иранский дипломат, совершающий турне по Европе.Международный суд ООН в 2012 году призвал Великобританию выплатить Ирану компенсацию за сорванный Англией контракт, заключенный между компанией International Military Services (IMS) и Ираном в 1974 году. По этому договору компания была обязана поставить в Иран более 1 тысячи единиц британских танков, но из-за революции в Иране в 1979 году и приходу к власти исламского духовенства Лондон отказался выполнять условия контракта. Тегеран до сих пор не может получить компенсацию. Английские власти утверждают, что не могут вернуть долг, так как министерство обороны Ирана находится под санкциями.

https://ria.ru/20211101/iran-1757204928.html

иран

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, иран, оон, великобритания