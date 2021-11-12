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Британия согласилась выплатить Ирану долг за сорванный контракт 1974 года
Британия согласилась выплатить Ирану долг за сорванный контракт 1974 года - РИА Новости, 12.11.2021
Британия согласилась выплатить Ирану долг за сорванный контракт 1974 года
Замглавы иранского МИД Али Багери Кяни заявил, что Иран и Великобритания достигли принципиального соглашения о выплате Тегерану долга в размере 400 миллионов... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T07:19
2021-11-12T07:19
2021-11-12T07:19
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Замглавы иранского МИД Али Багери Кяни заявил, что Иран и Великобритания достигли принципиального соглашения о выплате Тегерану долга в размере 400 миллионов фунтов стерлингов (535 миллионов долларов) за непоставленные в 1979 году танки, передает агентство Блумберг."Основной вопрос о выплате долга и его уровне согласован, но вопрос о методе и процессе выплаты еще не решен", - сказал иранский дипломат, совершающий турне по Европе.Международный суд ООН в 2012 году призвал Великобританию выплатить Ирану компенсацию за сорванный Англией контракт, заключенный между компанией International Military Services (IMS) и Ираном в 1974 году. По этому договору компания была обязана поставить в Иран более 1 тысячи единиц британских танков, но из-за революции в Иране в 1979 году и приходу к власти исламского духовенства Лондон отказался выполнять условия контракта. Тегеран до сих пор не может получить компенсацию. Английские власти утверждают, что не могут вернуть долг, так как министерство обороны Ирана находится под санкциями.
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в мире, иран, оон, великобритания
Британия согласилась выплатить Ирану долг за сорванный контракт 1974 года
Иранский дипломат: Британия согласилась выплатить долг за непоставленные в 1979 году танки