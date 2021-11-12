В ДНР обвинили украинских силовиков в 21 нарушении перемирия за неделю
Народная милиция ДНР: украинские силовики 21 раз нарушали перемирие в Донбассе за неделю
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом на улице Дружбы в Донецке, в крышу которого попал снаряд
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 21 раз нарушали перемирие в Донбассе в течение недели, сообщил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшую неделю зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населённым пунктам республики, применяя запрещенные минскими соглашениями 152 миллиметровую артиллерию, минометы калибром 120 и 82 миллиметров. Также применялись различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Обстрелам со стороны противника подверглись районы 17-ти населенных пунктов", - сказал представитель ведомства.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.