Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211112/dnr-1758752103.html
В ДНР обвинили украинских силовиков в 21 нарушении перемирия за неделю
В ДНР обвинили украинских силовиков в 21 нарушении перемирия за неделю - РИА Новости, 12.11.2021
В ДНР обвинили украинских силовиков в 21 нарушении перемирия за неделю
Украинские силовики 21 раз нарушали перемирие в Донбассе в течение недели, сообщил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:31
2021-11-12T14:31
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755587235_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_9a1b33ba8c293641fc9fb470affe2971.jpg
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 21 раз нарушали перемирие в Донбассе в течение недели, сообщил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."За прошедшую неделю зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населённым пунктам республики, применяя запрещенные минскими соглашениями 152 миллиметровую артиллерию, минометы калибром 120 и 82 миллиметров. Также применялись различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Обстрелам со стороны противника подверглись районы 17-ти населенных пунктов", - сказал представитель ведомства.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211111/obse-1758547824.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211111/dnr-1758633517.html
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755587235_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_3915301ee582cee79e8159da0db46e93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
14:31 12.11.2021
 
В ДНР обвинили украинских силовиков в 21 нарушении перемирия за неделю

Народная милиция ДНР: украинские силовики 21 раз нарушали перемирие в Донбассе за неделю

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом на улице Дружбы в Донецке, в крышу которого попал снаряд
Жилой дом на улице Дружбы в Донецке, в крышу которого попал снаряд - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 21 раз нарушали перемирие в Донбассе в течение недели, сообщил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшую неделю зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населённым пунктам республики, применяя запрещенные минскими соглашениями 152 миллиметровую артиллерию, минометы калибром 120 и 82 миллиметров. Также применялись различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Обстрелам со стороны противника подверглись районы 17-ти населенных пунктов", - сказал представитель ведомства.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 12:42
В ДНР заявили, что украинские силовики не пускают ОБСЕ в Старомарьевку
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Последствия обстрела в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 18:37В мире
В ДНР заявили об уничтожении беспилотника украинских силовиков
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург: при тяжелом течении заболевания лекарства вводятся инъекционно
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
01:17Финансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валюту
01:14Экс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствах
01:10Космический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолета
00:59Украина запланировала "инженерное обустройство" границы с Белоруссией
00:55Пушков высмеял заявление Климкина об "угрозе" Украине
Лента новостейМолния
В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург: при тяжелом течении заболевания лекарства вводятся инъекционноАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни СпирсФинансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валютуЭкс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствахКосмический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолетаУкраина запланировала "инженерное обустройство" границы с БелоруссиейПушков высмеял заявление Климкина об "угрозе" Украине