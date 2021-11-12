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В ДНР обвинили украинских силовиков в пяти нарушениях перемирия за сутки
В ДНР обвинили украинских силовиков в пяти нарушениях перемирия за сутки - РИА Новости, 12.11.2021
В ДНР обвинили украинских силовиков в пяти нарушениях перемирия за сутки
Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T09:59
2021-11-12T09:59
в мире
донецкая народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В четверг в ДНР сообщили об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о пяти нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики выпустили по республике 45 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://radiosputnik.ria.ru/20211111/dnr-1758633517.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
09:59 12.11.2021
 
В ДНР обвинили украинских силовиков в пяти нарушениях перемирия за сутки

Представительство ДНР заявило о пяти нарушениях перемирия украинскими силовиками за сутки

© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный в окрестностях Донецка
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© REUTERS / Marian Kushnir
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в ДНР сообщили об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о пяти нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 45 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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