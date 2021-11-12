https://ria.ru/20211112/dnr-1758693121.html

В ДНР обвинили украинских силовиков в пяти нарушениях перемирия за сутки

В ДНР обвинили украинских силовиков в пяти нарушениях перемирия за сутки - РИА Новости, 12.11.2021

В ДНР обвинили украинских силовиков в пяти нарушениях перемирия за сутки

Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T09:59

2021-11-12T09:59

2021-11-12T09:59

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В четверг в ДНР сообщили об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о пяти нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики выпустили по республике 45 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/dnr-1758633517.html

https://ria.ru/20211111/obse-1758547824.html

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр