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В Оренбурге на озере двое маленьких детей провалились под лед и погибли
В Оренбурге на озере двое маленьких детей провалились под лед и погибли - РИА Новости, 12.11.2021
В Оренбурге на озере двое маленьких детей провалились под лед и погибли
Двое детей четырех и шести лет без сопровождения взрослых гуляли по замерзшему озеру в Оренбурге и провалились под лед, их тела из водоема извлек местный... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:20
2021-11-12T16:20
происшествия
оренбург
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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УФА, 12 ноя – РИА Новости. Двое детей четырех и шести лет без сопровождения взрослых гуляли по замерзшему озеру в Оренбурге и провалились под лед, их тела из водоема извлек местный житель, сообщили в ГУМЧС по Оренбургской области.По данным ведомства, трагедия произошла на водоеме в микрорайоне Кушкуль."Утром двое несовершеннолетних 2015 и 2017 годов рождения без сопровождения взрослых отправились на прогулку к водоёму. Позже они были обнаружены утонувшими и извлечены из водоёма местным жителем. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении ГУМЧС по региону.В сообщении поясняется, что на месте происшествия инспекторы центра ГИМС регионального управления МЧС России обнаружили следы, предположительно, свидетельствующие о том, что дети гуляли по льду и провалились под лед."Водоём находится примерно в 1 километре от жилых домов. В данный момент на месте разбираются в произошедшем сотрудники МЧС России по Оренбургской области. К родственникам погибших детей направлен психолог МЧС", - сообщили в ведомстве.
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происшествия, оренбург, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
16:20 12.11.2021
 
В Оренбурге на озере двое маленьких детей провалились под лед и погибли

В Оренбурге на озере двое маленьких детей провалились под лед и погибли

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 12 ноя – РИА Новости. Двое детей четырех и шести лет без сопровождения взрослых гуляли по замерзшему озеру в Оренбурге и провалились под лед, их тела из водоема извлек местный житель, сообщили в ГУМЧС по Оренбургской области.
По данным ведомства, трагедия произошла на водоеме в микрорайоне Кушкуль.
"Утром двое несовершеннолетних 2015 и 2017 годов рождения без сопровождения взрослых отправились на прогулку к водоёму. Позже они были обнаружены утонувшими и извлечены из водоёма местным жителем. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении ГУМЧС по региону.
В сообщении поясняется, что на месте происшествия инспекторы центра ГИМС регионального управления МЧС России обнаружили следы, предположительно, свидетельствующие о том, что дети гуляли по льду и провалились под лед.
"Водоём находится примерно в 1 километре от жилых домов. В данный момент на месте разбираются в произошедшем сотрудники МЧС России по Оренбургской области. К родственникам погибших детей направлен психолог МЧС", - сообщили в ведомстве.
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ПроисшествияОренбургОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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