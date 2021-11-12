https://ria.ru/20211112/davka-1758673362.html

Число жертв давки на концерте Трэвиса Скотта в Техасе выросло до девяти

Число жертв давки на концерте Трэвиса Скотта в Техасе выросло до девяти - РИА Новости, 12.11.2021

Число жертв давки на концерте Трэвиса Скотта в Техасе выросло до девяти

Число погибших в результате давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта в американском штате Техас возросло до девяти, сообщает местный телеканал KTRK со ссылкой на РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T01:28

2021-11-12T01:28

2021-11-12T01:28

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта в американском штате Техас возросло до девяти, сообщает местный телеканал KTRK со ссылкой на представителя семьи жертвы.Давка произошла 5 ноября в ходе открытия двухдневного музыкального фестиваля Astroworld Festival, на который приехали порядка 50 тысяч человек. Власти Техаса ранее сообщали о гибели восьми человек в возрасте от 14 до 27 лет, несколько десятков пострадали. Среди госпитализированных были дети."Адвокат семьи... объявил в четверг, что она (жертва - ред.) скончалась накануне вечером от полученных критических травм", - говорится в сообщении телеканала.По данным телеканала, погибшую звали Бхарти Шахани, ей было 22 года. Как сообщила семья жертвы, до самой смерти она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Вскоре после госпитализации у нее пропала мозговая активность.Как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на имеющееся в его распоряжении заявление Трэвиса Скотта, семьи погибших и пострадавших могут лично попросить помощь у представителей рэпера, отправив электронное письмо.Astroworld Festival – ежегодный музыкальный фестиваль в городе Хьюстон, штат Техас, организованный Трэвисом Скоттом. Первый фестиваль прошел в 2018 году. В этом году фестиваль был запланирован на 5-6 ноября, однако после трагедии второй день мероприятия был отменен.

https://ria.ru/20211107/kontsert-1757913733.html

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