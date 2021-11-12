https://ria.ru/20211112/danilov-1758675695.html

Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе

Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе - РИА Новости, 12.11.2021

Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "обеспокоенность" Европы ситуацией в Донбассе начинает немного... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T02:34

2021-11-12T02:34

2021-11-12T02:34

в мире

украина

оон

донецкая народная республика

луганская народная республика

алексей данилов

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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "обеспокоенность" Европы ситуацией в Донбассе начинает немного раздражать."У нас почти 1,5 миллиона наших собственных граждан, которые на сегодняшний день являются беженцами. Мне очень жаль, когда их называют временно перемещенными лицами. Временно насколько? На семь лет? ... Из Европы от множества стран мы слышим, они обеспокоены. Эта их обеспокоенность начинает немного раздражать", - заявил Данилов в эфире телеканала "1+1".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211109/kiev-1758310211.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, украина, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, алексей данилов