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Улицу в Каспийске предложили назвать именем Героя России Казанцева
Улицу в Каспийске предложили назвать именем Героя России Казанцева - РИА Новости, 12.11.2021
Улицу в Каспийске предложили назвать именем Героя России Казанцева
Организация "Офицеры России" предложила назвать одну из улиц в дагестанском Каспийске именем Героя России Виктора Казанцева, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T09:38
2021-11-12T09:38
общество
каспийск
махачкала
каспийская флотилия
офицеры россии
сергей липовой
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Организация "Офицеры России" предложила назвать одну из улиц в дагестанском Каспийске именем Героя России Виктора Казанцева, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."Во время визита делегации Общероссийской организации "Офицеры России" в Республику Дагестан, руководство организации выступило с инициативой присвоить одной из улиц города Каспийска имя Героя России генерала армии Виктора Казанцева", - говорится в сообщении.Уточняется, что на встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым глава "Офицеров России" Сергей Липовой напомнил, что Казанцев прошёл путь от воспитанника до командующего войсками Северо-Кавказского военного округа.С августа 1999 по апрель 2000 года Казанцев был командующим Объединенной группировки федеральных сил на Северном Кавказе. Под его непосредственным руководством были спланированы и успешно реализованы десятки операций, которые позволили освободить территорию Дагестана от банд международных террористов, добавили в пресс-службе. За мужество и героизм Казанцев получил звание Героя России.Глава Дагестана на встрече отметил, что ранее власти республики обсуждали увековечение имени Казанцева, но "административным решением" это было сделать нельзя."Я глубоко признателен Общероссийской организации "Офицеры России" за то, что они своевременно вышли с инициативой присвоения одной из улиц Махачкалы или Каспийска имени генерала армии Виктора Казанцева. С радостью поддержим инициативу вашей организации. У нас строят жильё для личного состава Каспийской флотилии, и было бы правильным сделать так, чтобы одна из улиц именно в этом военном городке была названа в честь Виктора Казанцева", - приводит пресс-служба "Офицеров России" слова Меликова.
https://ria.ru/20201218/pamyatnik-1589837388.html
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общество, каспийск, махачкала, каспийская флотилия, офицеры россии, сергей липовой, россия
09:38 12.11.2021
 
Улицу в Каспийске предложили назвать именем Героя России Казанцева

"Офицеры России" предложили назвать улицу в Каспийске именем Героя России Казанцева

© РИА Новости / Виталий Савельев / Перейти в фотобанкВиктор Казанцев
Виктор Казанцев - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Виталий Савельев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Организация "Офицеры России" предложила назвать одну из улиц в дагестанском Каспийске именем Героя России Виктора Казанцева, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Во время визита делегации Общероссийской организации "Офицеры России" в Республику Дагестан, руководство организации выступило с инициативой присвоить одной из улиц города Каспийска имя Героя России генерала армии Виктора Казанцева", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что на встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым глава "Офицеров России" Сергей Липовой напомнил, что Казанцев прошёл путь от воспитанника до командующего войсками Северо-Кавказского военного округа.
С августа 1999 по апрель 2000 года Казанцев был командующим Объединенной группировки федеральных сил на Северном Кавказе. Под его непосредственным руководством были спланированы и успешно реализованы десятки операций, которые позволили освободить территорию Дагестана от банд международных террористов, добавили в пресс-службе. За мужество и героизм Казанцев получил звание Героя России.
Глава Дагестана на встрече отметил, что ранее власти республики обсуждали увековечение имени Казанцева, но "административным решением" это было сделать нельзя.
"Я глубоко признателен Общероссийской организации "Офицеры России" за то, что они своевременно вышли с инициативой присвоения одной из улиц Махачкалы или Каспийска имени генерала армии Виктора Казанцева. С радостью поддержим инициативу вашей организации. У нас строят жильё для личного состава Каспийской флотилии, и было бы правильным сделать так, чтобы одна из улиц именно в этом военном городке была названа в честь Виктора Казанцева", - приводит пресс-служба "Офицеров России" слова Меликова.
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