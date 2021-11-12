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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/covid-19-1758830661.html
Главные санврачи регионов получат чрезвычайные полномочия по COVID-19
Главные санврачи регионов получат чрезвычайные полномочия по COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
Главные санврачи регионов получат чрезвычайные полномочия по COVID-19
Главные санврачи регионов получат полномочия принимать меры реагирования, если губернатор не согласен с ними и не представит обоснование, заявила вице-премьер... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:23
2021-11-12T19:38
распространение коронавируса
татьяна голикова
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Главные санврачи регионов получат полномочия принимать меры реагирования, если губернатор не согласен с ними и не представит обоснование, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Вы знаете, что на сегодняшний день в соответствии с законодательством Российской Федерации и санитарно-эпидемиологического благополучия главные санитарные врачи регионов и санитарный врач России имеют особые полномочия при распространении эпидемии. В соответствии с данным законопроектом главные санитарные врачи регионов наделяются еще одним полномочием, когда они представляют информацию о ситуации губернатору соответствующего региона, и также рекомендации по реагированию на ситуацию. Если губернатор не согласен с этими предложениями, то он должен в короткие сроки представить мотивированное заключение, почему он не согласен с этими предложениями", - сказала Голикова на брифинге "О мерах по борьбе с COVID-19".Она уточнила, что если такая ситуация складывается, то меры реагирования должен принимать главный санитарный врач России.
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татьяна голикова, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:23 12.11.2021 (обновлено: 19:38 12.11.2021)
 
Главные санврачи регионов получат чрезвычайные полномочия по COVID-19

Главные санврачи регионов получат чрезвычайные полномочия по реагированию на COVID-19

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Главные санврачи регионов получат полномочия принимать меры реагирования, если губернатор не согласен с ними и не представит обоснование, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Вы знаете, что на сегодняшний день в соответствии с законодательством Российской Федерации и санитарно-эпидемиологического благополучия главные санитарные врачи регионов и санитарный врач России имеют особые полномочия при распространении эпидемии. В соответствии с данным законопроектом главные санитарные врачи регионов наделяются еще одним полномочием, когда они представляют информацию о ситуации губернатору соответствующего региона, и также рекомендации по реагированию на ситуацию. Если губернатор не согласен с этими предложениями, то он должен в короткие сроки представить мотивированное заключение, почему он не согласен с этими предложениями", - сказала Голикова на брифинге "О мерах по борьбе с COVID-19".
Она уточнила, что если такая ситуация складывается, то меры реагирования должен принимать главный санитарный врач России.
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