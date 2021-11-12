https://ria.ru/20211112/covid-19-1758830661.html

Главные санврачи регионов получат чрезвычайные полномочия по COVID-19

Главные санврачи регионов получат чрезвычайные полномочия по COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

Главные санврачи регионов получат чрезвычайные полномочия по COVID-19

Главные санврачи регионов получат полномочия принимать меры реагирования, если губернатор не согласен с ними и не представит обоснование, заявила вице-премьер... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:23

2021-11-12T19:23

2021-11-12T19:38

распространение коронавируса

татьяна голикова

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Главные санврачи регионов получат полномочия принимать меры реагирования, если губернатор не согласен с ними и не представит обоснование, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Вы знаете, что на сегодняшний день в соответствии с законодательством Российской Федерации и санитарно-эпидемиологического благополучия главные санитарные врачи регионов и санитарный врач России имеют особые полномочия при распространении эпидемии. В соответствии с данным законопроектом главные санитарные врачи регионов наделяются еще одним полномочием, когда они представляют информацию о ситуации губернатору соответствующего региона, и также рекомендации по реагированию на ситуацию. Если губернатор не согласен с этими предложениями, то он должен в короткие сроки представить мотивированное заключение, почему он не согласен с этими предложениями", - сказала Голикова на брифинге "О мерах по борьбе с COVID-19".Она уточнила, что если такая ситуация складывается, то меры реагирования должен принимать главный санитарный врач России.

https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758796252.html

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татьяна голикова, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии