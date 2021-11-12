https://ria.ru/20211112/covaxin-1758696175.html

Вакцина Covaxin показала эффективность в 77,8%

Вакцина Covaxin показала эффективность в 77,8% - РИА Новости, 12.11.2021

Вакцина Covaxin показала эффективность в 77,8%

Разработанная в Индии вакцина против коронавируса Covaxin показала эффективность 77,8% по итогам третьей фазы исследований, говорится в публикации в научном... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T10:26

2021-11-12T10:26

2021-11-12T10:41

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – РИА Новости. Разработанная в Индии вакцина против коронавируса Covaxin показала эффективность 77,8% по итогам третьей фазы исследований, говорится в публикации в научном журнале The Lancet."Эффективность против любой степени тяжести COVID-19 с началом через 14 дней после второй вакцинации составила 77,8%, а эффективность против тяжелой формы COVID-19 составила 93,4%. Эффективность против бессимптомного COVID-19 была 63,6%. Наш предварительный анализ показал эффективность 65,2% против штамма "дельта", но необходимы дальнейшие исследования для подтверждения клинической эффективности против этого штамма и других", - говорится в статье.Ученые отметили, что Covaxin, который использует традиционную технологию инактивированного вируса, "вызывает устойчивый ответ антител" через две недели после введения двух доз.В ходе рандомизированного исследования с участием 24 419 участников в возрасте от 18 до 97 лет в период с ноября 2020 года по май 2021 года в Индии не было зарегистрировано ни одной смерти или нежелательных явлений, связанных с вакциной, отмечается в публикации.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,4 миллиона, выздоровели более 33,8 миллиона, умерли более 462 тысяч человек.

https://ria.ru/20211103/vaktsina-1757565592.html

индия

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в мире, индия, здоровье - общество, the lancet, коронавирусы, коронавирус covid-19