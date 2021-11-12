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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Вдова продала старый шкаф мужа более чем за три миллиона рублей
Вдова продала старый шкаф мужа более чем за три миллиона рублей - РИА Новости, 12.11.2021
Вдова продала старый шкаф мужа более чем за три миллиона рублей
Нэнси Аллен, 98-летняя вдова из Франклина (штат Мичиган, США) продала на аукционе старый шкаф своего покойного мужа, купленный десятки лет назад за 100... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T05:09
2021-11-12T05:09
культура
новости культуры
стиль жизни
сша
пенсильвания
сент-луис
аукцион
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Нэнси Аллен, 98-летняя вдова из Франклина (штат Мичиган, США) продала на аукционе старый шкаф своего покойного мужа, купленный десятки лет назад за 100 долларов, за 48 тысяч (более трех миллионов рублей), сообщает Artnet. По информации издания, Аллен приняла трудное решение покинуть свой дом, чтобы переехать в Пенсильванию, поближе к детям. Вдове пришлось попрощаться со старой мебелью и некоторыми личными вещами. За помощью семья Нэнси обратилась к новому аукционному дому Le Shoppe Auction House, базирующемся в Киего-Харборе. Он и провел торги. Le Shoppe согласился продать множество предметов из дома, в том числе глиняную посуду известного итальянского скульптора Фаусто Мелотти, которая, как ожидается, появится на предстоящем аукционе с эстимейтом в 11 тысяч долларов. Но, несомненно, самым интересным предметом, принадлежавшим семье, был красочный стеллаж из фанеры со стальным корпусом, сконструированный знаменитой парой дизайнеров из Америки — супругами Рей и Чарльзом Имз, основателями бренда Eames Storage. В 1951 году Нэнси и ее покойный муж Морис после свадьбы получили от родных 500 долларов, чтобы обставить дом. Морис, умерший в 2008 году, был архитектором и правой рукой знаменитого Ээро Сааринена (проектировал аэровокзал в Нью-Йорке и мемориал "Врата на запад" в Сент-Луисе), поэтому отлично разбирался в трендах. Именно он выбрал этот современный модульный шкаф, несмотря на то, что супруга была против. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что шкаф еще и редкий. Производство такой корпусной мебели началось в 1950 году. Аллен купил один из самых первых экземпляров — он достался ему буквально с конвейера. Оценщики поняли это по ножкам, к которым были прикреплены колпачки из серой резины. В более поздних моделях стали использовать черные. Цена типовых стеллажей, разработанных Eames Storage, варьируется на аукционах от шести до восьми тысяч долларов. Но эстимейт шкафа, хранящегося в доме Алленов, установили в 20 тысяч. Более того, когда аукционисты только выпустили каталог, коллекционеры предлагала за лот до 19 тысяч долларов еще до начала торгов. В итоге шкаф ушел за 48 тысяч долларов. После завершения аукциона дети Нэнси Аллен навестили ее, чтобы рассказать, как все прошло. Когда объявили окончательный ценник, она была поражена и сказала: "Ваш отец был бы так горд".
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новости культуры, стиль жизни, сша, пенсильвания, сент-луис, аукцион
05:09 12.11.2021
 
Вдова продала старый шкаф мужа более чем за три миллиона рублей

98-летняя вдова продала старый шкаф покойного мужа более чем за три миллиона рублей

© Фото : LeShoppeTooШкаф, проданный за 48 000 долларов на аукционе LeShoppe Too
Шкаф, проданный за 48 000 долларов на аукционе LeShoppe Too - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : LeShoppeToo
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Нэнси Аллен, 98-летняя вдова из Франклина (штат Мичиган, США) продала на аукционе старый шкаф своего покойного мужа, купленный десятки лет назад за 100 долларов, за 48 тысяч (более трех миллионов рублей), сообщает Artnet.
По информации издания, Аллен приняла трудное решение покинуть свой дом, чтобы переехать в Пенсильванию, поближе к детям. Вдове пришлось попрощаться со старой мебелью и некоторыми личными вещами. За помощью семья Нэнси обратилась к новому аукционному дому Le Shoppe Auction House, базирующемся в Киего-Харборе. Он и провел торги.
Le Shoppe согласился продать множество предметов из дома, в том числе глиняную посуду известного итальянского скульптора Фаусто Мелотти, которая, как ожидается, появится на предстоящем аукционе с эстимейтом в 11 тысяч долларов.
Но, несомненно, самым интересным предметом, принадлежавшим семье, был красочный стеллаж из фанеры со стальным корпусом, сконструированный знаменитой парой дизайнеров из Америки — супругами Рей и Чарльзом Имз, основателями бренда Eames Storage.
В 1951 году Нэнси и ее покойный муж Морис после свадьбы получили от родных 500 долларов, чтобы обставить дом. Морис, умерший в 2008 году, был архитектором и правой рукой знаменитого Ээро Сааринена (проектировал аэровокзал в Нью-Йорке и мемориал "Врата на запад" в Сент-Луисе), поэтому отлично разбирался в трендах. Именно он выбрал этот современный модульный шкаф, несмотря на то, что супруга была против.
"Эта вещь настолько хорошо сохранилась, что создается впечатление, будто она совершенно новая", — отметила соучредитель аукционного дома Дебора Слобин.
Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что шкаф еще и редкий. Производство такой корпусной мебели началось в 1950 году. Аллен купил один из самых первых экземпляров — он достался ему буквально с конвейера. Оценщики поняли это по ножкам, к которым были прикреплены колпачки из серой резины. В более поздних моделях стали использовать черные.
"Это не только старинный шкаф, но и очень редкий. Практически — это "первое издание", — прокомментировал оценщица Терри Стерн. — Если бы в мире осталось пять таких, я была бы удивлена".
Цена типовых стеллажей, разработанных Eames Storage, варьируется на аукционах от шести до восьми тысяч долларов. Но эстимейт шкафа, хранящегося в доме Алленов, установили в 20 тысяч. Более того, когда аукционисты только выпустили каталог, коллекционеры предлагала за лот до 19 тысяч долларов еще до начала торгов.
В итоге шкаф ушел за 48 тысяч долларов. После завершения аукциона дети Нэнси Аллен навестили ее, чтобы рассказать, как все прошло. Когда объявили окончательный ценник, она была поражена и сказала: "Ваш отец был бы так горд".
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