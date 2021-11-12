Видеомост Москва – Цхинвал по итогам литературной премии "Буламаргъ"
16 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Цхинвал по итогам V Международной литературной премии "Буламаргъ".
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Участники в Москве:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия, глава совета попечителей премии "Буламаргъ" Знаур ГАССИЕВ;
- председатель правления Союза писателей России Николай ИВАНОВ;
- лауреат литературной премии "Буламаргъ", редактор журнала "Мах дуг" Оксана ХЕТАГУРОВА.
В Цхинвале:
- профессор, президент Ассоциации преподавателей русского языка и литературы Залина ТЕДЕЕВА;
- лауреат литературной премии "Буламаргъ-2019" Ахсар БЕЖАНОВ.
Торжественная церемония награждения состоится 15 ноября. Премия учреждена в 2016 году совместно с Посольством РЮО в РФ для популяризации осетинского языка. В 2020 году Совет премии ввел номинацию для авторов, пишущих на русском языке, работы которых рассматриваются при поддержке Союза писателей России. Какую роль награды сыграли в жизни и творчестве лауреатов?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники в Москве:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия, глава совета попечителей премии "Буламаргъ" Знаур ГАССИЕВ;
- председатель правления Союза писателей России Николай ИВАНОВ;
- лауреат литературной премии "Буламаргъ", редактор журнала "Мах дуг" Оксана ХЕТАГУРОВА.
В Цхинвале:
- профессор, президент Ассоциации преподавателей русского языка и литературы Залина ТЕДЕЕВА;
- лауреат литературной премии "Буламаргъ-2019" Ахсар БЕЖАНОВ.
Торжественная церемония награждения состоится 15 ноября. Премия учреждена в 2016 году совместно с Посольством РЮО в РФ для популяризации осетинского языка. В 2020 году Совет премии ввел номинацию для авторов, пишущих на русском языке, работы которых рассматриваются при поддержке Союза писателей России. Какую роль награды сыграли в жизни и творчестве лауреатов?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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