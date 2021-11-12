https://ria.ru/20211112/bulamarg-premiya-1758788941.html

Видеомост Москва – Цхинвал по итогам литературной премии "Буламаргъ"

Видеомост Москва – Цхинвал по итогам литературной премии "Буламаргъ" - РИА Новости, 12.11.2021

Видеомост Москва – Цхинвал по итогам литературной премии "Буламаргъ"

16 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Цхинвал по итогам V Международной литературной премии "Буламаргъ".

2021-11-12T16:43

2021-11-12T16:43

2021-11-12T16:43

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1758788941.jpg?1636724610

Задать вопросУчастники в Москве:- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия, глава совета попечителей премии "Буламаргъ" Знаур ГАССИЕВ;- председатель правления Союза писателей России Николай ИВАНОВ;- лауреат литературной премии "Буламаргъ", редактор журнала "Мах дуг" Оксана ХЕТАГУРОВА.В Цхинвале:- профессор, президент Ассоциации преподавателей русского языка и литературы Залина ТЕДЕЕВА;- лауреат литературной премии "Буламаргъ-2019" Ахсар БЕЖАНОВ.Торжественная церемония награждения состоится 15 ноября. Премия учреждена в 2016 году совместно с Посольством РЮО в РФ для популяризации осетинского языка. В 2020 году Совет премии ввел номинацию для авторов, пишущих на русском языке, работы которых рассматриваются при поддержке Союза писателей России. Какую роль награды сыграли в жизни и творчестве лауреатов?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы