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Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.11.2021
Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
Пребывающий в британской тюрьме Джулиан Ассанж получил разрешение Королевской прокуратуры на бракосочетание с невестой Стеллой Моррис, сообщает газета Sun со... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T02:23
2021-11-12T02:23
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
сша
джулиан ассанж
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пребывающий в британской тюрьме Джулиан Ассанж получил разрешение Королевской прокуратуры на бракосочетание с невестой Стеллой Моррис, сообщает газета Sun со ссылкой на информированные источники.Ранее стало известно, что Ассанж и Моррис подали в суд на министра юстиции Британии Доминика Рааба и начальницу тюрьмы Белмарш, где содержится Ассанж, якобы не позволяющих паре пожениться.По данным издания, Королевская прокуратура на этой неделе разрешила провести церемонию бракосочетания в стенах тюрьмы.Как сообщается, свадьба может состояться в декабре при ограниченном количестве приглашенных гостей из числа заключенных, включая двух свидетелей. Отмечается, что пара сама оплатит все расходы. Поскольку Ассанж и Моррис исповедуют католицизм, церемония, вероятнее всего, пройдет в тюремной часовне.Пара добивается свадьбы с мая 2021 года, когда невеста Ассанжа попросила тюремного священника организовать церемонию. Не дождавшись помощи, Моррис 7 октября обратилась в офис начальника тюрьмы, чтобы получить разрешение на бракосочетание, но ответа не последовало. Адвокаты пары 14 октября попросили начальство Белмарша позволить Моррис посетить Ассанжа вместе с сотрудником местного регистрационного бюро. Этот и последующие запросы также остались без ответа.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ria.ru/20211028/assanzh-1756744047.html
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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, джулиан ассанж
02:23 12.11.2021
 
Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ

The Sun: Джулиан Ассанж получил разрешение прокуратуры на бракосочетание в тюрьме

© REUTERS / Henry NichollsАкция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне
Акция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пребывающий в британской тюрьме Джулиан Ассанж получил разрешение Королевской прокуратуры на бракосочетание с невестой Стеллой Моррис, сообщает газета Sun со ссылкой на информированные источники.
Ранее стало известно, что Ассанж и Моррис подали в суд на министра юстиции Британии Доминика Рааба и начальницу тюрьмы Белмарш, где содержится Ассанж, якобы не позволяющих паре пожениться.
По данным издания, Королевская прокуратура на этой неделе разрешила провести церемонию бракосочетания в стенах тюрьмы.
Как сообщается, свадьба может состояться в декабре при ограниченном количестве приглашенных гостей из числа заключенных, включая двух свидетелей. Отмечается, что пара сама оплатит все расходы. Поскольку Ассанж и Моррис исповедуют католицизм, церемония, вероятнее всего, пройдет в тюремной часовне.
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В лондонском суде завершились слушания по делу об экстрадиции Ассанжа
Пара добивается свадьбы с мая 2021 года, когда невеста Ассанжа попросила тюремного священника организовать церемонию. Не дождавшись помощи, Моррис 7 октября обратилась в офис начальника тюрьмы, чтобы получить разрешение на бракосочетание, но ответа не последовало. Адвокаты пары 14 октября попросили начальство Белмарша позволить Моррис посетить Ассанжа вместе с сотрудником местного регистрационного бюро. Этот и последующие запросы также остались без ответа.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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В миреДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаСШАДжулиан Ассанж
 
 
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