https://ria.ru/20211112/brakosochetanie-1758675335.html

Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ

Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.11.2021

Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ

Пребывающий в британской тюрьме Джулиан Ассанж получил разрешение Королевской прокуратуры на бракосочетание с невестой Стеллой Моррис, сообщает газета Sun со... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T02:23

2021-11-12T02:23

2021-11-12T02:23

в мире

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

сша

джулиан ассанж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756471858_0:125:3124:1882_1920x0_80_0_0_0ca92dbaa5935ac8ef57754fcfcae635.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пребывающий в британской тюрьме Джулиан Ассанж получил разрешение Королевской прокуратуры на бракосочетание с невестой Стеллой Моррис, сообщает газета Sun со ссылкой на информированные источники.Ранее стало известно, что Ассанж и Моррис подали в суд на министра юстиции Британии Доминика Рааба и начальницу тюрьмы Белмарш, где содержится Ассанж, якобы не позволяющих паре пожениться.По данным издания, Королевская прокуратура на этой неделе разрешила провести церемонию бракосочетания в стенах тюрьмы.Как сообщается, свадьба может состояться в декабре при ограниченном количестве приглашенных гостей из числа заключенных, включая двух свидетелей. Отмечается, что пара сама оплатит все расходы. Поскольку Ассанж и Моррис исповедуют католицизм, церемония, вероятнее всего, пройдет в тюремной часовне.Пара добивается свадьбы с мая 2021 года, когда невеста Ассанжа попросила тюремного священника организовать церемонию. Не дождавшись помощи, Моррис 7 октября обратилась в офис начальника тюрьмы, чтобы получить разрешение на бракосочетание, но ответа не последовало. Адвокаты пары 14 октября попросили начальство Белмарша позволить Моррис посетить Ассанжа вместе с сотрудником местного регистрационного бюро. Этот и последующие запросы также остались без ответа.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20211028/assanzh-1756744047.html

https://ria.ru/20211028/assanzh-1756738741.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, джулиан ассанж