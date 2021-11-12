https://ria.ru/20211112/brakonery-1758692984.html
На Дальнем Востоке поймали браконьеров, добывавших краба, гребешка и рыбу
На Дальнем Востоке поймали браконьеров, добывавших краба, гребешка и рыбу - РИА Новости, 12.11.2021
На Дальнем Востоке поймали браконьеров, добывавших краба, гребешка и рыбу
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО) пресекли незаконную добычу и оборот природных... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T09:59
2021-11-12T09:59
2021-11-12T09:59
происшествия
иваново
ванинский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО) пресекли незаконную добычу и оборот природных биологических ресурсов общей массой около 4,5 тонн, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.По данным ведомства, операция проходила в районе мыса Иваново и в населенном пункте Датта Ванинского района Хабаровского края, где браконьеры добывали и перерабатывали водные биоресурсы для последующей реализации."Изъято более 2 тонн краба различного видового состава и крабовой продукции, свыше 1,2 тонны мяса морского гребешка и порядка 1,2 тонны рыбы и рыбной продукции без документов, подтверждающих законность их происхождения", - говорится в сообщении.По предварительной оценке, ущерб водным биологическим ресурсам превышает 30 миллионов рублей."Проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты процессуальные решения", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210903/gorbusha-1748502729.html
https://ria.ru/20211009/khabarovsk-1753785231.html
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происшествия, иваново, ванинский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
На Дальнем Востоке поймали браконьеров, добывавших краба, гребешка и рыбу
На Дальнем Востоке поймали браконьеров, у которых изъяли 1,2 тонны мяса морского гребешка