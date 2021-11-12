https://ria.ru/20211112/bolnitsy-1758749364.html

За пять дней в московских ковидных больницах освободилось более тысячи мест

За пять дней в московских ковидных больницах освободилось более тысячи мест - РИА Новости, 12.11.2021

За пять дней в московских ковидных больницах освободилось более тысячи мест

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние пять дней освободилось около тысячи коек в ковидных госпиталях столицы. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:14

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние пять дней освободилось около тысячи коек в ковидных госпиталях столицы."У нас за последние пять дней около тысячи коек в ковидных госпиталях освободилось. Это говорит о таком устойчивом тренде снижения заболеваемости", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758407640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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