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За пять дней в московских ковидных больницах освободилось более тысячи мест
За пять дней в московских ковидных больницах освободилось более тысячи мест - РИА Новости, 12.11.2021
За пять дней в московских ковидных больницах освободилось более тысячи мест
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние пять дней освободилось около тысячи коек в ковидных госпиталях столицы. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:14
2021-11-12T14:14
2021-11-12T14:35
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние пять дней освободилось около тысячи коек в ковидных госпиталях столицы."У нас за последние пять дней около тысячи коек в ковидных госпиталях освободилось. Это говорит о таком устойчивом тренде снижения заболеваемости", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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москва, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:14 12.11.2021 (обновлено: 14:35 12.11.2021)
За пять дней в московских ковидных больницах освободилось более тысячи мест
Собянин: за пять дней в московских ковидных больницах освободилось более тысячи мест