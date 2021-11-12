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Украина закупит беспилотники Bayraktar, заявил министр обороны
Украина закупит беспилотники Bayraktar, заявил министр обороны - РИА Новости, 12.11.2021
Украина закупит беспилотники Bayraktar, заявил министр обороны
Украина закупит партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд вооруженных сил страны, заявил министр обороны Алексей Резников по итогам поездки на Донбасс. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T23:16
2021-11-12T23:16
в мире
оон
василий небензя
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
обсе
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Украина закупит партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд вооруженных сил страны, заявил министр обороны Алексей Резников по итогам поездки на Донбасс.Генштаб вооруженных сил Украины ранее заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. Новый украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что применение данных беспилотников не нарушает никаких соглашений, так как Bayraktar не является иностранным беспилотником. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал очень опасной игрой использование Украиной Bayraktar в Донбассе, Киев может не представлять ее последствий. Согласно минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ."Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для производства Bayraktar. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении вооруженных сил Украины. Они будут применяться, поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН", - цитирует Резникова пресс-служба МО.В свою очередь, главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заверил, что вооруженные силы находятся в постоянной готовности к применению ударных дронов. "Мы к этому шли не один день и не два, готовились, нарабатываем тактику применения, нарабатываем методику. Впереди еще очень много интересной для нас работы, – сказал Залужный.Отмечается, что в ходе поездки рабочая группа проинспектировала положение дел на передовых позициях украинских войск, ознакомилась с ситуацией на тех опорных пунктах, где чаще всего&nbsp; нарушается режим прекращения огня. Руководитель оборонного ведомства и главнокомандующий ВС заслушали информацию о мерах по защите жизни и здоровья военнослужащих, гражданского населения.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20211112/ukraina-1758705304.html
https://ria.ru/20211112/dialog-1758808142.html
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в мире, оон, василий небензя, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр, алексей резников, россия, валерий залужный
23:16 12.11.2021
 
Украина закупит беспилотники Bayraktar, заявил министр обороны

Министр обороны Украины Резников: Киев закупит партию беспилотников Bayraktar в 2022 году

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Украина закупит партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд вооруженных сил страны, заявил министр обороны Алексей Резников по итогам поездки на Донбасс.
Генштаб вооруженных сил Украины ранее заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. Новый украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что применение данных беспилотников не нарушает никаких соглашений, так как Bayraktar не является иностранным беспилотником. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал очень опасной игрой использование Украиной Bayraktar в Донбассе, Киев может не представлять ее последствий. Согласно минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.
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"Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для производства Bayraktar. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении вооруженных сил Украины. Они будут применяться, поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН", - цитирует Резникова пресс-служба МО.
В свою очередь, главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заверил, что вооруженные силы находятся в постоянной готовности к применению ударных дронов. "Мы к этому шли не один день и не два, готовились, нарабатываем тактику применения, нарабатываем методику. Впереди еще очень много интересной для нас работы, – сказал Залужный.
Отмечается, что в ходе поездки рабочая группа проинспектировала положение дел на передовых позициях украинских войск, ознакомилась с ситуацией на тех опорных пунктах, где чаще всего  нарушается режим прекращения огня. Руководитель оборонного ведомства и главнокомандующий ВС заслушали информацию о мерах по защите жизни и здоровья военнослужащих, гражданского населения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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В миреООНВасилий НебензяВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСитуация в ДНР и ЛНРАлексей РезниковРоссияВалерий Залужный
 
 
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