https://ria.ru/20211112/bespilotniki-1758736025.html

Украина и Турция подписали контракт о поставке двигателей для беспилотников

Украина и Турция подписали контракт о поставке двигателей для беспилотников - РИА Новости, 12.11.2021

Украина и Турция подписали контракт о поставке двигателей для беспилотников

Турецкий производитель ударных беспилотников Baykar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием "Ивченко-прогресс" на поставку двигателей для... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:16

2021-11-12T13:16

2021-11-12T13:16

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АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Турецкий производитель ударных беспилотников Baykar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием "Ивченко-прогресс" на поставку двигателей для новых БПЛА."Мы подписали контракт с ведущей украинской компанией "Ивченко-Прогресс" на поставку турбореактивных двигателей AI-322F и интеграцию турбореактивных двигателей AI-25TLT для нашего проекта по производству ударных БПЛА", - говорится в сообщении компании.Отмечается, что контракт был подписан во время выставки продукции оборонной промышленности SAHA EXPO, проходящей в Стамбуле.

https://radiosputnik.ria.ru/20211107/bpla-1757949076.html

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в мире, украина, стамбул, турция