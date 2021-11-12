https://ria.ru/20211112/bespilotniki-1758736025.html
Украина и Турция подписали контракт о поставке двигателей для беспилотников
Украина и Турция подписали контракт о поставке двигателей для беспилотников - РИА Новости, 12.11.2021
Украина и Турция подписали контракт о поставке двигателей для беспилотников
Турецкий производитель ударных беспилотников Baykar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием "Ивченко-прогресс" на поставку двигателей для... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:16
2021-11-12T13:16
2021-11-12T13:16
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АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Турецкий производитель ударных беспилотников Baykar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием "Ивченко-прогресс" на поставку двигателей для новых БПЛА."Мы подписали контракт с ведущей украинской компанией "Ивченко-Прогресс" на поставку турбореактивных двигателей AI-322F и интеграцию турбореактивных двигателей AI-25TLT для нашего проекта по производству ударных БПЛА", - говорится в сообщении компании.Отмечается, что контракт был подписан во время выставки продукции оборонной промышленности SAHA EXPO, проходящей в Стамбуле.
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в мире, украина, стамбул, турция
Украина и Турция подписали контракт о поставке двигателей для беспилотников
Украина и Турция подписали контракт о поставке двигателей для новых ударных беспилотников