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В Минске ответили на заявление членов СБ ООН о мерах против Белоруссии
В Минске ответили на заявление членов СБ ООН о мерах против Белоруссии - РИА Новости, 12.11.2021
В Минске ответили на заявление членов СБ ООН о мерах против Белоруссии
Минск расценивает заявление европейских членов СБ ООН и США о готовности обсудить дополнительные меры против Белоруссии как прямую угрозу – в случае введения... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T09:00
2021-11-12T09:00
в мире
норвегия
ирландия
turkish airlines
аэрофлот
александр лукашенко
госпогранкомитет белоруссии
валентин рыбаков
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ООН, 12 ноя – РИА Новости, Алан Булкаты. Минск расценивает заявление европейских членов СБ ООН и США о готовности обсудить дополнительные меры против Белоруссии как прямую угрозу – в случае введения очередных санкций будет на них реагировать, заявил РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.В среду члены СБ ООН Эстония, Франция и Ирландия, Норвегия, Великобритания и США, а также примкнувшая к ним Албания заявили о готовности обсудить дальнейшие меры против тех, кто помогает Минску отправлять мигрантов в ЕС. Между тем, как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник, ЕС обсуждает введение совместно с США и Великобританией санкций против авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота" и Turkish Airlines, из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. В ЕС предполагают, что авиакомпании могут быть причастны к провозу нелегальных мигрантов в Белоруссию. О санкциях могут объявить в начале декабря. В Москве заявили, что Россия не имеет отношения к событиям на границе Белоруссии и Польши, а сообщения о возможных санкциях против "Аэрофлота" назвали "безумными идеями".Комментируя заявление ряд членов СБ ООН, Рыбаков заявил: "Разумеется, мы это рассматриваем в качестве прямой угрозы, это такой плохо скрытый намек на то, что Евросоюз готов работать над дальнейшими санкциями в отношении Белоруссии - пятый пакет санкций, который, вроде как готовится"."Если он будет принят, это будет очень печально. Разумеется, мы будем реагировать на попытки экономического и политического удушения Белоруссии", - подчеркнул постпред.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211112/rybakov-1758687258.html
https://ria.ru/20211112/migranty-1758671718.html
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в мире, норвегия, ирландия, turkish airlines, аэрофлот, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, валентин рыбаков, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
09:00 12.11.2021
 
В Минске ответили на заявление членов СБ ООН о мерах против Белоруссии

В Минске заявление членов СБ ООН о мерах против Белоруссии назвали прямой угрозой

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ООН, 12 ноя – РИА Новости, Алан Булкаты. Минск расценивает заявление европейских членов СБ ООН и США о готовности обсудить дополнительные меры против Белоруссии как прямую угрозу – в случае введения очередных санкций будет на них реагировать, заявил РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
В среду члены СБ ООН Эстония, Франция и Ирландия, Норвегия, Великобритания и США, а также примкнувшая к ним Албания заявили о готовности обсудить дальнейшие меры против тех, кто помогает Минску отправлять мигрантов в ЕС. Между тем, как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник, ЕС обсуждает введение совместно с США и Великобританией санкций против авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота" и Turkish Airlines, из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. В ЕС предполагают, что авиакомпании могут быть причастны к провозу нелегальных мигрантов в Белоруссию. О санкциях могут объявить в начале декабря. В Москве заявили, что Россия не имеет отношения к событиям на границе Белоруссии и Польши, а сообщения о возможных санкциях против "Аэрофлота" назвали "безумными идеями".
Литовские военные недалеко от границы с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
08:58
Постпред Белоруссии в ООН заявил о стягивании военной техники на границе
Комментируя заявление ряд членов СБ ООН, Рыбаков заявил: "Разумеется, мы это рассматриваем в качестве прямой угрозы, это такой плохо скрытый намек на то, что Евросоюз готов работать над дальнейшими санкциями в отношении Белоруссии - пятый пакет санкций, который, вроде как готовится".
"Если он будет принят, это будет очень печально. Разумеется, мы будем реагировать на попытки экономического и политического удушения Белоруссии", - подчеркнул постпред.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Мужчины несут хворост для костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
00:57
Страны ЕС и США обвинили Белоруссию в дестабилизации при помощи мигрантов
 
В миреНорвегияИрландияTurkish AirlinesАэрофлотАлександр ЛукашенкоГоспогранкомитет БелоруссииВалентин РыбаковРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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