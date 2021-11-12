В Минске ответили на заявление членов СБ ООН о мерах против Белоруссии
В Минске заявление членов СБ ООН о мерах против Белоруссии назвали прямой угрозой
© Sputnik / Виктор Толочко
ООН, 12 ноя – РИА Новости, Алан Булкаты. Минск расценивает заявление европейских членов СБ ООН и США о готовности обсудить дополнительные меры против Белоруссии как прямую угрозу – в случае введения очередных санкций будет на них реагировать, заявил РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
В среду члены СБ ООН Эстония, Франция и Ирландия, Норвегия, Великобритания и США, а также примкнувшая к ним Албания заявили о готовности обсудить дальнейшие меры против тех, кто помогает Минску отправлять мигрантов в ЕС. Между тем, как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник, ЕС обсуждает введение совместно с США и Великобританией санкций против авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота" и Turkish Airlines, из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. В ЕС предполагают, что авиакомпании могут быть причастны к провозу нелегальных мигрантов в Белоруссию. О санкциях могут объявить в начале декабря. В Москве заявили, что Россия не имеет отношения к событиям на границе Белоруссии и Польши, а сообщения о возможных санкциях против "Аэрофлота" назвали "безумными идеями".
Комментируя заявление ряд членов СБ ООН, Рыбаков заявил: "Разумеется, мы это рассматриваем в качестве прямой угрозы, это такой плохо скрытый намек на то, что Евросоюз готов работать над дальнейшими санкциями в отношении Белоруссии - пятый пакет санкций, который, вроде как готовится".
"Если он будет принят, это будет очень печально. Разумеется, мы будем реагировать на попытки экономического и политического удушения Белоруссии", - подчеркнул постпред.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.